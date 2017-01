Különleges madár-rajok lepték el a városokat

Hatalmas rajokban szállnak egyik fáról a másikra a belvárosban. Azokat a fákat lepik el, amelyeknek apró, piros bogyói vannak – ezt eszik, és így haladnak egyik fáról a másikra. Ez a különleges madár a fenyőrigó – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Ritka, nem Magyarországon él, hanem az Észak-Európában és Ázsiában. Most mégis több ezres rajok szállták meg a városokat.

Orbán Zoltán azt mondta, hogy az extrém hideg miatt jöttek Magyarországra a fenyőrigók. Északabbra, ahol ezek a különleges madarak élnek, még hidegebb van, és már nem találnak élelmet maguknak, ezért húzódtak délebbre – így Magyarországra. Az egyik kedvenc fájuk az ostorfa, ennek a piros bogyóját eszik. Bár több ezer fenyőrigó telel ezekben a napokban Magyarországon, ez mégsem invázió. Orbán Zoltán azt mondta, 4-6 évente tényleg ellepik a városokat, de nemcsak a fenyőrigók, hanem más furcsa madarak is, mint például a csonttollú vagy a keresztcsőrű is. Ezek a madárfajok is jóval északabbra élnek. Akkor alakul ki invázió, amikor a fészkelőterületeiken jó volt az időjárás, sok tápláléknövény volt, így jól tudtak szaporodni is. Aztán ha bejön a kemény hideg, a feldúsult madárállomány nem talál elég élelmet - így költöznek délebbre a téli hónapokra, például Magyarországra. Érdekes lehet az is, hogy ezek közül a madarak közül többen nem láttak még embert, így nem is félnek. A szóvivő azt mondta, hogy körülbelül négy éve kaptak egy bejelentést, hogy Budapest belvárosában, egy buszmegálló melletti fát elleptek, és lényegében a buszra várakozó emberek mellett 3-4 méterre félelem nélkül csipegették a bogyókat.

A fenyőrigó-rajok addig maradnak Magyarországon, ameddig ennyire hideg lesz – akár márciusig is. Aztán visszarepülnek a saját költőhelyeikre, Észak-Európába, Ázsiába, Szibériába.