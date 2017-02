Jégpálya az utakon, egymást érik a balesetek

Bár az ónos eső miatti riasztás véget ért, még mindig sok a baleset a jeges utakon, és gondot okoz az olvadó hóréteg is. Országszerte közel 50 helyre riasztották a tűzoltókat az időjárás miatt, Budapesten egymást érik a koccanások, elakadások.

A szerdaihoz képest jobb a helyzet, véget ért az ónos eső miatti meteorológiai riasztás, de még csütörtökön is sok helyszínre riasztották a tűzoltókat:

a hivatásos és önkéntes tűzoltók országszerte 49 helyszínre vonultak ki az éjszakai és hajnali órákban, többnyire közúti balesetek, elakadt vagy balesetet szenvedő autók miatt.

Csúszkálnak, elakadnak

Budapesten 18 káreset történt, főként a budai, hegyvidéki oldalon okozott gondot az utakra fagyott ónos jéghártya.

Autóval, de gyalog is veszélyes a jéghártyás utakon haladni Forrás: MTI/Balogh Zoltán

A XII. kerületi Melinda úton egy keresztbe fordult autó okoz forgalmi akadályt, míg a II. kerületi Csejtei utcában szintén egy kocsi akadt el. A fővároshoz közeli Budakeszin, az Árnyas utcában két autó csúszott egymásba a jeges útfelületen.

Házakat öntött el a víz

A Baranya megyei Görcsönyben szerda este viszont az olvadás és az eső okozott problémát: öt családi házat veszélyeztetett a dombokról hirtelen lezúduló víz,a helyi polgári védelmi csoport végül 200 homokzsákkal és vízelvezetéssel védte meg az épületeket.

A közterület-fenntartó 74 szóróautóval járja Budapestet Forrás: MTI/Máthé Zoltán

A csapadék Pest megyében is több településen – köztük Érden, Törökbálinton, Gyömrőn, Dabason, Százhalombattán, Tökölön, Monoron, Szigetszentmiklóson – öntött el pincéket és lakóházakat.

Súlykorlát a szlovák határon

A Nógrád megyei Ságfaluból hét, a jeges úton elakadó autóhoz riasztották a tűzoltókat, míg Nagybárkányon egy hótól megrogyott tetőszerkezetű ház lakóit is ki kellett menekíteniük. Az időjárás miatt Szlovákia is korlátozza a nógrádi határátkelőhelyek forgalmát, szerda délutántól nem engednek be 3,5 tonnánál nehezebb teherautókat egyik átkelőnél sem.

A jeges utakon fel is borulhatnak a kamionok – ez a baleset az M0-son, Gyál mellett történt Forrás: Origo

A korlátozás jelenleg Parassapusztánál, Balassagyarmatnál, Ráróspusztánál, valamint Somoskőújfalunál van még érvényben. A kamionforgalmat a magyar oldalon megállítják, a járműveket pihenőkbe terelik.

Tömegkarambol, veszteglő kamionok

Heves megyében tömegkarambol bénítja az Atkárnál az M3-as forgalmát, de Komárom-Esztergom megyében is több közúti baleset történt: csütörtök hajnalban kamionok csúsztak meg és akadtak el a lefagyott úton Tinnye és Pilisjászfalu között, illetve Bajna környékén a szerpentinen, mentésük jelenleg is tart.

A megyében több utat vastag jégpáncél borít, nem kizárt, hogy a rendőrség egyes helyeken korlátozásokat vezet be.

Szórják az utakat

A katasztrófavédelem összesítése szerint jelenleg 178 útszóró munkagép dolgozik az országos közúthálózaton, és 722 ember van szolgálatban. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. továbbra is 74 járművel takarítja a fővárosi útvonalakat.