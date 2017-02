Északon maradt a köd és az ónos eső

Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést. Délen szinte kitavaszodik.

Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom. Veszprém, Fejér, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén valamint Pest megyében – így a fővárosban is - elsőfokú riasztás an érvényben, mert tartósan, akár 6 óra hosszan megmarad a sűrű köd, és a látótávolság pár száz méterre csökken. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ónos eső miatt is citromsárga figyelmeztetés van érvényben.

Az északi országrészen és a fővárosban is megmarad a köd Fotó: Hirling Bálint - Origo

Az ország többi részén sehol sincs érvényben figyelmeztetés, a déli területeken szinte kitavaszodik, a legmagasabb hőmérséklet néhol elérheti a 14 fokot - áll a meteorológiai szolgálat honlapján.