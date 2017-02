DK: Botka László egyelőre nem jelentkezett nálunk

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője arról beszélt, hogy titkos hatalmi játszmák révén akarják kiszorítani a pártját a baloldali együttműködésből. A DK egyébként nyilvánosságra hozatná az összes OLAF-jelentést.

A Demokratikus Koalíció közérdekű adatigénylést nyújt be annak érdekében, hogy hozzák nyilvánosságra az összes, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által vizsgált és lezárt magyarországi ügyet, 2008 óta - mondta Gréczy Zsolt.

Kiszorítanák a DK-t?

Gréczy reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint Lengyel László közgazdász, politológus szervezésében az MSZP, a Párbeszéd, az Együtt, valamint Botka László, Szeged szocialista polgármestere is tárgyalásokat folytat arról, hogy kihagyják a választási együttműködésből a Demokratikus Koalíciót; a megbeszélésekbe be akarták vonni Niedermüller Pétert, a DK alelnökét is. A szóvivő kérdésre válaszolva azt mondta, hogy Niedermüller Péter akkor fog nyilatkozni, ha úgy látja helyesnek.

Hozzátette, a találkozók megtörténtét viszont most már kész tényként lehet kezelni, azok résztvevői arról tárgyaltak, hogyan lehet kiszorítani az együttműködésből a DK-t és annak elnökét, Gyurcsány Ferencet. Mindez rontja a demokratikus ellenzéki pártok közötti bizalmi viszonyt, mert hogyan tudnának kormányon együttműködni, ha már az ellenzékben is titkos hatalmi játszmákat folytatnak egyesek - fogalmazott.

Botka még nem tárgyalt velük

A Demokratikus Koalíció erős és egységes, a párt és elnöke nem választható el egymástól és a DK szavazótábora nélkül nem lehet leváltani a Fideszt - üzente a szóvivő a többi politikai erőnek. Most a legsürgősebb a bizalom helyreállítása, a DK továbbra is az ellenzéki pártok együttműködésének híve - fűzte hozzá.

Egy újabb kérdésre Gréczy azt felelte, hogy az ellenzéki pártoknak az egyéni körzetekben mindenképpen muszáj megállapodniuk, mert csak akkor van esélyük a választási győzelemre, ha minden körzetben egyetlen közös jelölt veszi fel a küzdelmet a Fidesszel. Arra a kérdésre, hogy a többi ellenzéki párt akar-e velük tárgyalni, Gréczy Zsolt azt válaszolta: amikor Botka László az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett, akkor jelezte, hogy jelentkezni fog a DK-nál, de ez egyelőre nem történt meg.