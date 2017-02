Egyelőre hagyja a Jobbik a vecsési zsidózást

Január végéig kellett volna befejezni azt az etikai vizsgálatot, amelyet Vona Gábor indított a vecsési Jobbikkal szemben. A meghallgatások megtörténtek, mégsem sikerült döntésre jutni. A Jobbik érthető okokból húzza az időt, ha ugyanis kizárja a renitenseket, az tovább mélyítheti a törésvonalakat a pártelnökség és a radikális szimpatizánsok között. Ha pedig elnézi a vecsésiek zsidózását, az álbaloldali folyamaton eshet csorba.

Hiába telt le a 30 napos határidő, továbbra sem döntött a Jobbik Etikai és Fegyelmi Bizottsága a vecsési szervezet jövőjéről. A vizsgálat tétje, hogy a Szabó Attila vezette vecsésiek megmaradhatnak-e a párton belül, vagy a tavaly év végi antiszemita botrányuk miatt kizárják őket. Mint ismert, miután Vona Gábor levélben köszöntötte a magyarországi zsidó szervezeteket hanuka alkalmából, Vecsés jobbikos szervezete a Facebookon határolódott el a pártelnöktől, trágár stílusban.

Az Origo információi szerint a meghallgatások két hete befejeződtek, a bizottság többek között Szabó Attila vecsési Jobbik-elnököt is berendelte.

Megkerestük Staudt Gábort, a testület elnökét, akitől azt szerettük volna megtudni, hogy milyen határozat született az ügyben. A Jobbik országgyűlési képviselője nem kívánta kommentálni a meghallgatásokra vonatkozó értesülést, csupán annyit válaszolt, hogy mivel az eljárás még zajlik, nem áll módjában részletesebb tájékoztatást adni. Arra a kérdésre pedig, hogy mikor zárulhat le a vizsgálat, úgy reagált, hogy azt nem tudja megmondani.

Staudt Gábor megválogatja minden szavát Forrás: MTI/Soós Lajos

Füstbe ment tervek

Ez azért érdekes, mert főszabály szerint a megindított etikai eljárást legfeljebb 30 nap alatt be kell fejeznie a bizottságnak. Vona Gábor 2016. december 29-én jelentette be, hogy vizsgálatot kezdeményezett a pártelnökségnél "az elfogadhatatlan" történtek miatt. A pártelnök akkor kizárással fenyegette meg a renitenseket, és jelezte, hogy nem fognak elmaradni a következmények.

A december 29-i bejegyzést azóta eltávolították Forrás: Facebook

Staudt Gábor az óév utolsó napján nyilatkozott arról, hogy megérkezett a párt országos etikai bizottságához a vecsési Jobbikkal kapcsolatos beadvány. Akkor gyors eredményeket, néhány nap alatt lefolytatott vizsgálódást ígért. Ugyanő január 2-án az ATV.hu megkeresésére azt nyilatkozta, hogy a pártelnök panaszát már érkeztették, és el is kezdődött a hivatalos eljárás.

Ez alapján tehát legkésőbb február 1-gyel lejárt a határidő Staudték számára, a döntés mégis elmaradt.

Trükköznek, de nem szóltak senkinek

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Jobbik kinyitotta azt a kiskaput, amely lehetőséget ad arra, hogy további 30 napig üljenek az eset fölött. Erre egyszer van lehetőség, és csak akkor, ha a bizottság túl bonyolultnak találja az adott ügyet. Más kérdés, hogy a vecsési Jobbik nyilvános gyalázkodása nehezen esik ebbe a kategóriába, hiszen saját közösségi oldalukon adták közre, mit is gondolnak a zsidóságról. Szabó Attila helyi elnök pedig egy interjúban azt is egyértelművé tette, hogy ő maga volt a poszt szerzője, amely nem kizárólag a saját álláspontját, hanem a vecsési jobbikosokét is tükrözte. Sok nyomoznivaló tehát nem maradt.

A hanukaügy nem Sas Zoltán szintje Forrás: Vehir

További furcsaság, hogy a határidő meghosszabbításáról sem a vecsésiek, sem a választókerületi elnök nem hallott. Szabó Attila az Origónak azt mondta, hogy fogalma sincs, hol tart a vizsgálat, de nem is nagyon foglalkoztatja, és nem is tartózkodik az országban. Utolértük Sas Zoltánt, a Pest megyei 7. választókerület (ide tartozik Vecsés is) jobbikos elnökét, aki szintén azt közölte, hogy nincs információja a 30 napos limit megduplázásáról, de ez azért sem meglepő, mert a választókerületet teljesen leválasztották az ügyről. Amikor a botrány kipattant, a vezetőségtől azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ügy súlya meghaladja a mi kompetenciáinkat, ezért azt országos szintre utalják. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az eljárás végéig nekünk nincs teendőnk”

– fogalmazott. Az mindenestre biztató lehet a vecsési Jobbiknak, egyben elgondolkodtató is, hogy bár az etikai bizottság megtehette volna, sem a szervezet, sem a helyi elnök működését nem függesztette fel. Ez akár azt is jelentheti, hogy Szabó Attiláéknak nincs mitől tartaniuk.

A háttérben dolgozó erők

Amennyiben tényleg megússzák a tavaly decemberi botrányt, abban nagy szerepe lehet, hogy a vecsési elnök nem úgymond mezítlábas politikus. Nemcsak tagja, hanem alapítója is a Jobbikon belül nagy respektnek örvendő, félmilitáns Betyárseregnek, illetve az ide tagozódó Motoros Klán vezetője is egyben. A Betyársereg Szabó mögé állt látványosan, világossá téve, hogy aki őt támadja, az a betyárokkal is könnyen szembetalálhatja magát.

Szabó Attilát nem csak a vecsési jobbikosok ismerik Forrás: Betyársereg

A saját szempontjukból érthető tehát, ha a Jobbik időhúzásra játszik. Vona Gábor egyébként azzal, hogy konkrét válaszlépéssel fenyegetőzött a hanukai köszöntő pocskondiázása miatt, kényszerhelyzetbe is hozta magát. Ha eltekint a szankcióktól, nemcsak saját maga, hanem az általa diktált álbaloldali folyamat is tovább veszít a hitelességéből. Ha pedig tartja magát a tavalyi szólamhoz, és eltakarítja az útból a vecsési Jobbikot, újabb frontot nyit a mostanában amúgy is viharos viszonyban lévő elnökség és a radikális tábor között.