Másodfokú árvízkészültséget több magyarországi folyón

Van, ahol már vízben állnak az ártéri házak, de miután alacsony vízszintre jött az áradás, egyelőre sehol sem alakult ki vészhelyzet.





Sok helyen a hordalék okoz nagy gondot. Vásárosnaménynál például hatalmas fákat sodor magával a Tisza. Itt már elvonult az első jeges áradat, de rengeteg hordalék úszik a vízen – derül ki a Hirado.hu összeállításából. Itt ömlik a Tiszába a Szamos, amelyen újabb jégtorlasz érkezik még az esti órákban. A szakemberek mindkét folyót folyamatosan figyelik, mert amikor elakad a jég, akár 6-7 métert is emelkedhet a vízszint.

Lucza Zoltán, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője elmondta, az előrejelzések szerint a következő napokban tovább olvad majd a hó a Tisza kárpátaljai vízgyűjtő területein is. Ez növelheti a Tisza, valamint a mellékfolyók szintjét is. Emellett az árhullámok megbonthatják az álló jégtömeget, ami további áradást okozhat. Több folyón – így a Túron, a Szamoson és a Krasznán is másodfokúra emelték a készültséget.

Romániában házak is víz alá kerültek a jeges áradás miatt. Az olvadás és az eső miatt áradnak a hegyi folyók, sodorja magával a víz a januárban összefagyott jeget.