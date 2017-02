Hadházy elhallgatta a titkos találkozót

Hadházy Ákos az LMP elnökségének tudta nélkül vett részt a Lengyel László politológus által szervezett ellenzéki egyeztetésen – mondta Schmuck Erzsébet, az LMP elnökségi tagja. Az ellenzéki tanácskozáson Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ellen szervezkedtek.

Schmuck Erzsébet, az LMP volt frakcióvezetője emlékeztetett arra, hogy a kongresszus második alkalommal is megerősítette januárban: a párt önállóan indul a 2018-as választáson, és mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet állít. Schmuck azt is mondta, hogy a párt elnöksége a szerdán kezdődő többnapos fórumon vitatja majd meg Hadházy ügyét. Előzetesen annyit közölt, hogy "ügyektől függően az LMP együttműködik más ellenzéki pártokkal, ha pedig a társelnökeinket beszélgetni hívják, az ő kompetenciájuk, hogy elmennek-e". A kongresszusi döntés azonban rájuk is érvényes – tette hozzá.

Hadházy Ákos, az LMP frakcióvezető-helyettese Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A Lengyel László-féle titkos egyeztetésről Gyurcsány Ferenc beszélt még szombaton. A DK elnöke évértékelőjén azt mondta, hogy az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd, valamint Szeged szocialista polgármestere, Botka László "egy kéretlen királycsináló invitálására" a DK háta mögött folytat tárgyalásokat. A DK szóvivője ezt követően elárulta,

Gyurcsány Ferenc ezzel Lengyel Lászlóra utalt.

Később kiderült, hogy Hadházy Ákos is ott volt a megbeszélésen. Az LMP társelnöke azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az LMP úgy tud hozzájárulni a kormány 2018-as leváltásához, ha elmondja az ellenzéki politikusoknak, hogy ez csak úgy sikerülhet, ha új irányt tudnak mutatni az országnak. Arra a kérdésre, ki hívta meg a találkozóra, annyit mondott, hogy vannak olyan

zártkörű politikai megbeszélések, amelyek részleteiről nem kell beszámolni. Ugyanezt válaszolta az MTI kérdésére is arra, hogy részvételéről tájékoztatta-e előzetesen az LMP elnökségét.