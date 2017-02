Kislánnyal lehetett viszonya a körmendi alpolgármesternek

Évekkel ezelőtt, még gyerekként kezdhetett viszonyt egy most 16 éves lánnyal - a tanítványával - Körmend alpolgármestere, aki hétfőn mondott le "magánéleti okokra és megszaporodott feladataira" hivatkozva. A lány szülei feljelentést tettek a rendőrségen.

A nyugat.hu szerint tanítványával folytatott viszonya miatt kellett lemondania Szabó Ferencnek, Körmend kereszténydemokrata alpolgármesterének, aki ellen a most 16 éves lány szülei feljelentést tettek. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a feljelentés tényét, ám részleteket nem közölt, csak annyit, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben.

A nyugat.hu "a szerkesztőséghez eljuttatott információkra" hivatkozva azt írta, hogy az alpolgármestert lemondásra szólították fel, mert egy most 16 éves diáklánnyal folytatott évek óta viszonyt, aki korábban az általános iskolában tanítványa volt.

Állítólag 2016 karácsonya előtt derült ki, hogy a most 56 éves politikus hosszú ideje viszonyt folytatott egy most 16 éves lánnyal. A körmendiek szerint a viszony még az általános iskolában kezdődött, amikor a lány még gyerekkorú volt. Többen is megerősítették, hogy a lány Szabó tanítványa volt az iskolában" - írták.

Magánélet, sok feladat - indokolt

Az MTI-nek nem sikerült elérnie Szabó Ferencet. Mint arról az Origo is beszámolt, a politikus hétfőn azzal indokolta lemondását, hogy magánéletében történtek változások, valamint egyéb jellegű feladatai szaporodtak meg annyira, hogy nem tudja ellátni feladatát.

Szabó hétfőn azt is közölte: körzete egyéni képviselőjeként tovább kíván dolgozni a körmendi önkormányzati testületben. Megerősítette, hogy január 27-én lemondott a párt körmendi elnökségében viselt tisztségéről is.