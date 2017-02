Több gyerek született és kevesebben haltak meg tavaly az első 11 hónapban, mint 2015-ben. 2016 első tizenegy hónapjában 85 128 gyerek született, 1,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A legjelentősebb születésszám-emelkedés a tavalyi év utolsó négy hónapjában volt, akkor átlagosan 8,1%-kal több gyerek született, mint egy évvel korábban.

A születésszám-emelkedés aránya még az országos átlagnál is magasabb volt a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórházban. Sásdi Antal, a kórház főigazgatója az Origónak elmondta: tavaly az utolsó nég yhónapban 42%-kal növekedett a születések száma a 2015-ös adatokhoz képest. Négy hónap alatt 140-nel több gyerek született a kórházban. A Péterfyben évente általában 1100-an szülnek, ez – a főigazgató adatai szerint – évek óta stagnál. Tavaly viszont 1300 gyerek született.

Forrás: Thinkstock

A főigazgató hangsúlyozta, hogy a kórházban a születésszám-emelkedésnek több oka van. Az egyik az, hogy alapítványi pénzekből és a VII. kerületi önkormányzat támogatásával fejlesztették a szülészeti osztályt, például kicserélték a központi klímát, modernizálták a szükőszobát, egyágyas szobákba tudják elhelyezni a babát és a mamát. A másik ok, hogy a kórházban a szülészet mellett működik egy speciális koraszülöttellátó részleg is, ahol a veszélyeztett terheseket kezelik, akiket három más fővárosi kórházból is ide küldenek. Sásdi Antal szerint azért született tavaly több gyerek, mert a kormány szociális intézkedései most kezdik éreztetni hatásukat. Már idén januári adatai is vannak a kórháznak – ebben a hónapban is folytatódott a tendencia, 2015 januárjához képest 30%-ka több gyerek született a kórházban. Sásdi Antal szerint jól látszik, hogy tavaly szeptembertől radikálisan növekszik a születésszám, és ez – úgy tűnik – tartós.

Tavaly kevesebben haltak meg, mint 2015-ben. Az elhunytak száma 114 407 fő volt, ami az előző évihez képest 6537-tel, vagyis 5,4%-kal kevesebb.