200 ezerért vett egy nem működő telefont

A bolti árnál jóval olcsóbban kínáltak az interneten egy telefont, bontatlan csomagolásban, újként. Még garancia is volt rá. Olvasónk hónapokig spórolt, majd, miután megvette és használni kezdte, három hét alatt tönkrement. Aztán a cserekészülék is, majd amire azt kicserélték, az is. Az eladó pedig csak a pénz negyedét volt hajlandó visszaadni.