Könnyű illegális SIM-kártyát venni Budapesten

Bár szigorodott a szabályozás, a Tények riportjából kiderült, hogy továbbra sem okoz különösebb problémát az eldobható SIM-kártyák vásárlása a feketepiacon. Pedig az európai terrorakciók elkövetői közül néhányan éppen Magyarországon jutottak hozzá olyan telefonszámokhoz, amelyek segítségével aztán a támadásokat megszervezték.

Pár perc alatt sikerült a Tények stábjának illegálisan kapható, ún. eldobható SIM-kártyát vásárolnia Budapest egyik piacán. A párizsi és brüsszeli merénylet kapcsán derült ki, hogy a külföldi terroristák egy magyar hajléktalan nevére bejegyzett kártyával és telefonnal beszéltek egymással. A botrány után szigorították az utcai SIM-kártya-árusítást.

SIM-kártya? Igen, van SIM-kártya. Mi a PIN-kód? Egy budapesti piacon most alig 5 perc alatt sikerült nyélbe ütni a vásárlást. Úgy tűnik tehát, hiába volt botrány és szigorítás a brüsszeli és párizsi merénylők magyarországi SIM-kártya-vásárlásai miatt, még mindig könnyen hozzá lehet jutni ilyesmihez Magyarországon.

A Tények stábja rejtett kamerával járta végig az egyik fővárosi piac telefonárusait. "Tudok venni SIM-kártyát?" – kérdezte a riporter, mire jött is a válasz, hogy "igen, eldobhatót". Az ár 1500 forint, és három szolgáltatóhoz is jó. Személyes adat megadása nélkül adtak el olyan SIM-kártyát is, aminek már lekaparták a PIN-kódját. De kedvezmény is jár, ha több kártyát vásárolnak egyszerre.

A Tények szerint nem csak a piacon lehet könnyen eldobható SIM-kártyához hozzájutni, az interneten is szinte azonnal beszerezhető. Az egyik eladó elmondta, hogy

fél nap alatt több száz kártyát is szerez, ha kell.

Nem kell aggódni, a vásárláshoz semmilyen adatra nincs szükség. A kártyákat két évig lehet használni.

A riportban megszólaló szakemberek szerint az eldobható SIM-kártyák eladása komoly üzlet a bűnözői körökben. Volt olyan eset, hogy egy hajléktalan nevére 200 ezer SIM-kártyát regisztráltak. Ezek egy része különféle bűncselekményeket szolgált, és mint kiderült, a brüsszeli és párizsi terrorcselekmények elkövetői is egy budapesti üzletben vettek SIM-kártyákat. A szélsőségesek akkor is egy magyar hajléktalan nevén levő telefonszámokat használtak a merényletek megszervezéséhez.