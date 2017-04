Nincs pincér, szakács, nem tudnak kinyitni az éttermek Borsodban

Nem tudnak kinyitni az éttermek, vendéglátóhelyek Borsod megyében, mert nem találnak pincért, szakácsot, takarítót. Nincs személyzet, aki a vendégeket kiszolgálná – erről számolt be a Tények, a TV2 hírműsora.

A helyiek szerint nagyon sokan mentek külföldre szerencsét próbálni, de többen más megyébe – a Balaton-partra – mentek dolgozni, ahol egyébként ugyanolyan nagy gond a szezon előtti munkaerőhiány.

A Tények összeállításában nyilatkozott az egyik Borsod megyei kastélyszálló igazgatója, aki azt mondta, hogy nagyon nehéz szakembert találni a régióban, nincs szakács, felszolgáló, de még takarító sincs néhány szállodában.

Folyamatosak az álláshirdetések, tele vannak az újságok, a faliújságok, hirdetőtáblák – megpróbálják feltölteni az üres helyeket az éttermek, hotelek, de hiába. A helyi vendéglátósok szerint aki még itthon maradt, az sem jön ide dolgozni, mert nem túl nagy a fizetés, és akár frekventáltabb megyékben, akár külföldön ugyanennyi munkáért jóval több pénzt kapnak a vendéglátásban dolgozó szakemberek.

Két-három éve a Balatonnál is nagy gond a szezon előtt a munkaerőhiány. Az Origónak is nyilatkozott tavaly több vendéglátós, hogy nem találnak pincért, szakácsot, és ha jelentkezik is az álláshirdetésre egy-egy szakember, néhány nap múlva eltűnik.

Ebben az évben ugyanez várható a Balatonnál – már most tele vannak a lapok az álláshirdetésekkel, de szinte minden étterem és hotel bejáratánál hirdetik, milyen munkakörökbe keresnek dolgozókat.