Nézőpont Intézet: Okafogyottak a tüntetések

Okafogyottnak nevezte a felsőoktatási törvény módosításának visszavonását követelő tüntetéssorozatot a Nézőpont Intézet ügyvezetője hétfőn az M1-en. Fodor Csaba értékelése szerint politikai szempontból egy igen komoly mozgósító erővel bíró nemzetközi hálózattal áll szemben a magyar kormánypárti szövetség.

Tulajdonképp két CEU-ról beszélhetünk, a Central European Universityként bejegyzett jogi személy az Egyesült Államokban egy székhelyszolgáltatóban működik, míg a Magyarországon bejegyzett Közép-európai Egyetem ténylegesen egyetemként működő jogi személy – mondta Fodor Csaba. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy azt Soros György alapította egy holland alapon keresztül, és annak kamataiból működik.

Nem kell bezárni

Fodor Csaba szerint a vitát kiváltó törvénymódosítás egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Közép-európai Egyetemnek be kellene zárnia a kapuit, az intézmény a továbbiakban is ugyanúgy tud működni, mint eddig, mindössze akkor tud amerikai diplomát is kibocsátani a magyar mellett, ha erről születik egy kormányközi egyezmény.

Megpróbáltak beépülni

Arról is beszélt, hogy a tüntetések során a felszólalásokban a bevándorláspárti álláspont mellett egyéb klasszikus ellenzéki témák is elhangzottak. Hozzátette: a klasszikus balliberális pártok megpróbáltak beépülni a tömegbe.

Osztja magát az ellenzék

Fodor Csaba előrevetítette: amint az álláspontok tisztázódnak, és egyértelművé válik, hogy a Közép-európai Egyetem tovább működhet, valószínűleg marad a tiltakozóknak egy szűk magja, amelynek tagjai bejelentik, hogy hosszú távú politikai ambíciókkal rendelkeznek, ahogy az a korábbi hasonló tiltakozások után is megfigyelhető volt. Szerinte ezzel az ellenzék tovább osztja majd magát.