Orbán Viktor: Egyetlen egyetemet sem zárunk be

Magyarországon egyetlen egyetemet sem zárunk be, Magyarországon egyetemeket szoktunk alapítani és nyitni, ebben bízhatnak a jövőben is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az azonnali kérdések órájában Bárándy Gergely MSZP-s képviselő felvetéseire. A miniszterelnök azt is mondta, dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen.