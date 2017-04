Diplomáciai egyeztetések jönnek a külföldi egyetemekről

Altusz Kristófot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel Orbán Viktor a nemzetközi egyetemekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Palkovics László oktatási államtitkár Brüsszelben azt mondta: nem célja a kormánynak a Közép-európai Egyetem bezárása, ennek nem is lenne indoka, a felsőoktatási törvény sokak által vitatott módosításával mindössze megoldást szeretnének találni bizonyos ügyekre. Hasonlóan nyilatkozott tegnap Orbán Viktor is, azt mondta: a kormány semmilyen egyetemet, így Soros György Közép-Európai Egyetemét sem zárja be.

A nemzetközi egyetemekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottnak Altusz Kristófot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A nemzetközi egyetemek ügyében a törvényalkotási időszak lezárult, soron következik a diplomáciai egyeztetések időszaka. A kormány meggyőződése szerint a felsőoktatási törvényben szereplő feltételek minden jó szándékú egyetem számára teljesíthetőek - közölte a sajtófőnök.

Orbán: Ne legyenek privilégiumok

Orbán Viktor hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy "dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen", a kormány "semmilyen egyetemet, így Soros György Közép Európai Egyetemét sem zárja be". A kormánynak az a célja, hogy minden egyetemre azonos szabályok vonatkozzanak és ne legyenek privilégiumok.

Palkovics Navracsiccsal is tárgyalt

Ugyanezt írta közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkársága: "a magyar kormány semmilyen egyetemet nem zár be, a Soros-egyetemet sem. A magyar kormány annyit szeretne, hogy azonos jogszabályok alapján működjön minden egyetem".

Azt is írták, hogy az egyetem ügyében "van egy megtévesztő, hazug Soros-kampány". A minisztérium szerint ennek a kampánynak az első hazugsága, hogy ha a felsőoktatási törvény módosítását kihirdetik, akkor bezár a Soros-egyetem. Ez nem igaz, a magyar jogszabályok alapján továbbra is működni fog, évfolyamokat indíthat és diplomát adhat ki - erről tájékoztatta Palkovics László oktatásért felelős államtitkár Brüsszelben Navracsics Tibort, az Európai Bizottság oktatásért felelős biztosát, és szintén erről tárgyal délután Frans Timmermans-szal, az Európai Bizottság alelnökével is. "Bízunk benne, hogy Brüsszel nem fog asszisztálni a Soros-szervezetek hazug kampányához és képes lesz a tárgyszerű, elfogulatlan, politikai érdekektől mentes véleményalkotásra" - tette hozzá.

Gulyás: Mindenki tüntethet

Kósa Lajos azt mondta: senki nem akar egyetemet bezárni - így a CEU-t sem -, a tanszabadságot, az oktatói, kutatói szabadságot, az egyetemi autonómiát nem korlátozzák. Az elmúlt napok tüntetéseinek azt a részét viszont, amely "egyszerű utcai agresszióba ment át", a Fidesz elítéli - közölte.

Gulyás Gergely, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese ehhez azt tette hozzá - utalva a demonstrációkra -: üdvözlendő, hogy ma - ellentétben a 2002-2010 közötti évekkel - mindenki tüntethet. A felsőoktatási törvény módosításának hatálybalépése után a kormány nyitott a tárgyalásokra az érintett felekkel, ha a megállapodások létrejönnek, "az egész hisztéria feleslegessé válhat"

Palkovics: Ez az ügy nem igazán ügy

"A sajtóban megjelenő, indulatok gerjesztésére alkalmas hírek nem tükrözik a valóságot, a kormány ugyanis nem kíván semmilyen egyetemet bezárni, sem magyart, sem külföldit, a cél pusztán a helyzet tisztázása" - mondta nemzetközi sajtótájékoztatóján Palkovics, hozzátéve, hogy "ez az ügy nem igazán ügy". A kormány tájékoztatja a partnereit, kész tárgyalni, és teljességgel nyitott rá, hogy megoldást találjanak a helyzetre, ezért nincs ok aggodalomra - fogalmazott.

Újságírói kérdésre válaszolva Palkovics azt mondta, hogy a törvénymódosítás elleni demonstrációk résztvevőit félrevezették, mivel nem igazak azok az információk, amelyek szerint a kormány korlátozni akarná az egyetemek autonómiáját vagy intézményeket tervezne bezárni.