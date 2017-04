Gulyás Gergely: A civil törvényben nincs megbélyegzés

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatnak nincs szankciós jellege, csak azt segít világossá tenni, hogy ki kitől és milyen támogatásokhoz jut hozzá külföldről - ezt mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Azt is mondta, nem csak Magyarországon van ilyen szabályozás, ám például az amerikai jogszabály lényegesen szigorúbb a magyarnál.

Az Országgyűlés előtt lévő indítvány aktualitásáról a politikus azt mondta: az elmúlt két évben azt tapasztalták, számtalan bevándorláspárti civil szervezet mindent megtesz azért, hogy a kormány ne tudja megfelelően ellátni a magyar és európai uniós jogi, határvédelmi kötelezettségeiből fakadó feladatait.

Azt mondta, ezeknek a szervezeteknek a nagy többsége az Európai Unión kívülről, nagyrészt Soros Györgytől kap jelentős támogatásokat. Gulyás Gergely elvárhatónak nevezve, hogy az átláthatóság - amelyet legtöbbször ezek a tömörülések követelnek - rájuk nézve is érvényesíthető legyen. "Megbélyegzés nincsen" - hangsúlyozta.

Gulyás: Ezt nem kell eltitkolni

Azt is kijelentette: nem tartja sérelmesnek, hogy egy évben egyszer be kell számolni a külföldi támogatásokról. "Ezt egy eltúlzott, látszólagos sérelemnek tartom a civil szervezetek részéről" - mondta. Gulyás Gergely szerint a törvényjavaslat elleni szerdai demonstrációt támogató szervezetek között is legalább 15 olyan van, amelyet Soros György támogat, ami természetesen legális, de "ezt az adatot nem kell eltitkolni". Kiemelte egyúttal: mindenki gyakorolhatja gyülekezési alapjogát alkotmányos keretek között.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese közölte: a következő hónapokban az EU-ban ismét a legfontosabb kérdések között lesz a bevándorlás, és nem mindegy, hogy Magyarország ebben a küzdelemben milyen támogatottságot tudhat maga mögött. Hozzátette, a magyar társadalom nagy többsége bevándorláspolitikában a kormány mögött áll. A képviselő kérdésre elmondta, a törvényjavaslat előkészítésében támaszkodtak az igazságügyi tárca munkájára.

Így szabályoz az Egyesült Államok

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva azt is mondta: nem csak Magyarországon van ilyen szabályozás, ám például az amerikai jogszabály lényegesen szigorúbb a magyarnál. Voltak a Fideszben olyanok, akik szerint az amerikait kellene szó szerint lefordítani, és törvényként elfogadni, a többség azonban puhább álláspontot képviselt, amely alapján csak az átláthatóságot és a nyilvánosságot akarják teljes körűen érvényesíteni - közölte.

Az Egyesült Államokban 1938-ban fogadták el a külföldi ügynökök regisztrációjáról szóló törvényt (FARA). Az USA-ban jelenleg is hatályban lévő törvény arra kötelezi a külföldi megbízóik érdekében politikai, vagy politika közeli tevékenységet végző megbízottakat, hogy: rendszeres időközönként hozzák nyilvánosságra a megbízóikkal fenntartott kapcsolatukat, mutassák be tevékenységüket, a finanszírozásukat bizonyító számlákat és az azokon szereplő összegeket.

Az amerikai szabályozásban többek között a megbízottnak 10 napon belül regisztrálnia kell azt követően, hogy elfogadja a megbízója felkérését, illetve mielőtt a megbízott megkezdi Egyesült Államok-beli tevékenységét a megbízója részére. Senki sem végezhet megbízotti tevékenységet, amíg nem nyújtott be a Legfőbb Ügyésznek egy hiteles és teljes regisztrációs ívet és a kapcsolódó dokumentumokat, illetve amíg a kérelmét jóvá nem hagyták.

Három évig meg kell őrizni a papírokat

Az amerikai törvény arról is rendelkezik, hogy a külföldi megbízó regisztrált ügynökének a teljes tevékenységével kapcsolatos pénzügyi dokumentációt és könyveit meg kell őriznie, és a törvénynek megfelelő módon közzé kell tennie. Minden dokumentumot meg kell őrizni a megbízotti státusz megszűnését követő három évig. A vonatkozó törvény által hivatkozott dokumentumok szándékos elrejtése, megsemmisítése, megrongálása, meghamisítása, illetve mindezek kísérlete vagy előidézése törvénytelennek minősül – olvasható az 1938-ban elfogadott törvényben.

Arra, aki a FARA törvény bármely rendelkezését, vagy a kapcsolódó szabályozások valamelyikét szándékosan megsérti, illetve bármelyik hivatalos szervnek benyújtott, vagy benyújtandó, törvény által előírt dokumentummal kapcsolatban szabálytalanságot követ el, 5 000-10 000 dollárig terjedő bírság, vagy 6 hónaptól 5 évig terjedő börtön szabható ki – szerepel az amerikai szabályozásban. Ilyen pénzügyi szankció Magyarországon nem lesz.

Az Egyesült Államokban lévő szabályozásban az is szerepel, hogy minden külföldi állampolgárságú személyt, akit a vonatkozó törvény vagy más kapcsolódó szabályozás megsértése, illetve annak kísérlete miatt elítéltek, ki kell utasítani az országból.