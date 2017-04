Emeletes vonatok jönnek 2019-ben

Jó hír a váci és ceglédi vonalon utazóknak: 2019-től emeletes vonattal járhatnak dolgozni.

Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, kötöttpályás járműfejlesztésért felelős miniszteri biztos jelentette be, hogy 40 emeletes motorvonatot vásárol a MÁV-Start a Stadler cégtől. A Fecskék után jönnek a KISS-ek, 2019 tavaszától lehet majd velük találkozni.

A fővárosi és elővárosi vonatok zsúfoltak, ezért van szükség az emeletes kocsik beszerzésére – tette hozzá Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. A MÁV belföldi utasszáma évente 140 millió.

Ha megérkezik az első emeltes vonat, az mérföldkő lesz a társaság életében. Dunai Zoltán, a Stadler országigazgatója azt mondta, a cég szolnoki üzemében a kocsiszekrények hegesztését, a forgóvázak gyártását végzik, Dunakeszin pedig a betétkocsikat festik, és ott is szerelik össze.

Minimum 10, legfeljebb 40 hatrészes, emeletes vonatban állapodtak meg.

A KISS-ek 600 ülőhelyesek, 160 km/órával közlekednek, nem mellesleg légkondi is van rajtuk. A kocsikban a kerekesszékesek is kényelmesen elférnek, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi utazása is megoldható.