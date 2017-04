A férfi 4 éven keresztül molesztálta és többször meg is erőszakolta lányát. A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, és 12 fegyházra ítélte a férfit.

Rendszeresen megerőszakolta lányát

A férfi és élettársa közösen nevelték lányukat. Az apa gyakran ivott, ilyenkor rendszeresen verte a nőt és olykor a kislányt is. 2011-ben a szülők veszekedése rendszeres lett, ekkor kezdte el molesztálni a férfi, az akkor még csak 8 éves kislányt. A férfi nem csak zaklatta, de többször meg is erőszakolta lányát.

A lány évekig senkinek nem beszélt az erőszakról

Később a szülők kapcsolata végérvényesen megromlott, így az anya lányával elköltözött a férfitól. Apa és lánya csak ritkán találkozott, de

2-3 havonta így is molesztálta és megerőszakolta a gyerekét. A lány 11 éves korában fogta fel, hogy mit is csinál vele az apja, de még ekkor sem szólt senkinek. Az iskolában egyre rosszabbul teljesített és a viselkedése is megváltozott, így pszichológus kezdett vele foglalkozni. A lány ennek hatására mesélte el barátnőinek és édesanyjának, hogy miket szokott csinálni vele az apja.

12 év fegyházra ítélték az erőszakoló apát

A másodfokú ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, ami 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak, szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntettében mondta ki bűnösnek az apát. Mindezért 12 év fegyházra ítélték a férfit, és megfosztották szülői felügyeleti jogától, illetve le kell töltenie egy korábbi 8 hónapos, felfüggesztett büntetést, valamint meg kell fizetnie 310 ezer forint bűnügyi költséget is.