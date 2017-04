Gulyás: Gyurcsány az iskolapéldája az alkalmatlanságnak

Gyurcsány Ferenc négy év miniszterelnökség után az országot 2008-ra államcsődbe vezette, így a kormányzati alkalmatlanság iskolapéldája a volt kormányfő - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke a Blogstarnak adott interjújában.

A rendszerváltás és a Népszabadság bezárása között akkor lenne összefüggés, ha a lapnak – amely a diktatúrában már Szabad Népként is olyan vállalhatatlan módon volt a kommunisták szócsöve- 1989-90-ben ér véget a története. Úgyhogy a rendszerváltozás már korábban befejeződött. Legfeljebb az is szimbolikus, hogy a rendszerváltozással nem fejeződött be a Népszabadság története – fogalmazott Gulyás Gergely az aktualis.blogstar.hu-nak adott interjújában.

A politikus arról is beszélt, hogy véleménye szerint a jobboldali sajtó színvonalát tekintve összességében ma is jobb, mint a baloldali.

Gyurcsány csődbe vitte az országot

Ha van a kormányzati alkalmatlanságnak iskolapéldája, akkor Gyurcsány Ferenc megkerülhetetlen része a tananyagnak. Négy év miniszterelnökség után az országot 2008-ra államcsődbe vezette. Az Európai Unió és az IMF-hitel nélkül közalkalmazotti béreket és nyugdíjakat sem tudott volna fizetni az ország - mondta a Fidesz alelnöke.

A politikus szerint a naponta sorjázó újabb és újabb kormányprogramok annyit sem értek, mint az a papír, amelyre írták őket. Ráadásul – szemben mindenféle hiteltelen vádaskodással – akkor valóban az alkotmányos alapjogok és a véleménynyilvánítás szabadsága volt veszélyben Magyarországon, gondoljunk csak 2006 őszi eseményekre. Szóval a legfontosabb, hogy a kérdés mégiscsak fikció, mégha felettébb durva is - emelte ki.

