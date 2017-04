Önvezető autók: sok jogi akadályt kell még felszámolni

Tovább kell fejleszteni a digitális gazdaságot, mivel már jelenleg is legalább 400 ezer munkavállalónak ad megélhetést – mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a Századvég Gazdaságkutató csütörtöki konferenciáján. Háry András, a zalaegerszegi tesztpálya projektvezetője szerint még nagyon sok akadályt kell lebontani az önvezető autók használata előtt.

Jól áll a szélessávú program megvalósítása, így 2018 végére vagy mobil, vagy a vezetékes megoldások révén az internet minden háztartásba eljut majd – jelentette be Kara Ákos. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a digitális gazdaság a hazai GDP 21-22 százalékát adja, és még a válság alatt is bővülni tudott. Közel 400 ezer álláshely létrejöttéhez járult hozzá az elmúlt években ez a szektor – tette hozzá.

Ezt is Zalaegerszegen tesztelik

A következő években olyan állapotba kell kerülnie a magyar gazdaságnak, hogy a lehető legtöbb segítséget tudjuk adni a digitális világnak, hogy nemcsak pénzügyi eszközök tekintetében kapjanak támaszt. A digitális jövő esetében a cél, hogy a támogatási programokat abba az irányba fordítsák, hogy az a piaci szereplők számára is hasznos legyen – mondta Kara Ákos.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az 5G technikát először Zalaegerszegen fogják tesztelni, ahol a piaci szereplők megismerhetik ezt a technikát. Kulcskérdés, hogy az oktatási rendszerben a digitális oktatás előtérbe kerüljön, mert a jövő munkavállalóinak minél hamarabb, minél jobb tudással kell, hogy rendelkezzenek – tette hozzá.

Tudásközpont az MVM-en belül

Bertalan Zsolt, a Smart Future Lab Zrt. vezérigazgatója szerint az innováció egyik célja az adott vállalkozás növekedésének a gyorsítása, valamint a változásokra való gyors reagálás. Az energetikai iparágban is nagyon sokféle változásra kell reagálni, így a folyamatosan csökkenő energiaárak, valamint a fogyasztói tudatosság javulása. Számos olyan új technológiai jelent meg, amik lényeges változást hoztak, így például az adatkezelés változásaival beállt helyzet – tette hozzá.

Az MVM csoport is alkalmazkodik a változásokhoz, így proaktív módon támogatja az innovációt. Az innovációs szakasz minden egyes lépését megpróbálják lefedni, így például a cégen belül létrejött egy tudásközpont is, ami a fejlesztések lehetőségeivel foglalkozik. A future lab egy energetikai inkubátor az MVM-en belül, ami az ötletek felkarolásával foglalkozik, és azok piacra juttatásában – mondta Bertalan Zsolt. A future lab fő profilja, hogy innovatív kezdeményezésekbe fektet be.

Jogi akadályok lebontása

A jövőben várhatóan nem arról fog szólni a járműipar, hogy valamit birtokoljunk, hanem a használat kerülhet előtérbe – mondta Háry András, a zalaegerszegi tesztpálya projektvezetője. Az önvezetést illetően nagyon sok technológiai a rendelkezésre áll, és el is érhető. A főbb kérdések a jogi oldalon jelennek meg, mivel a felelősség elkerül a vezetőtől a járműre – mondta a szakember. Mindez a jelenlegi rendszerekben nehezen képzelhetőek el – tette hozzá.

A zalaegerszegi tesztpálya esetében az igények folyamatos növekedésére számítanak. Teljesen másfajta tesztelése lehetőségekre lesz szükség, mint a korábbi technológia esetében – mondta Háry András. Európában a legtöbb ország már megteremtette a jogi lehetőségét annak, hogy valódi helyzetekben teszteljék a járműveket.