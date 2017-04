Doktornőnek adta ki magát egy gyöngyösi férfi

Kuruzslás miatt emelt vádat a Pásztói Járási Ügyészség egy 31 éves, gyöngyösi férfi ellen, aki nőnek és orvosnak adta ki magát, majd doktornőként praktizált egy Nógrád megyei faluban.

A férfi tavaly nyáron megismerkedett egy férfival, akinek

dr. R. Rita Tímea néven mutatkozott be,

és azt állította, hogy orvosként dolgozik. Azt is mondta, hogy korábban több kórházat is vezetett, holott orvosi végzettsége sincs.

A megismerkedés után az elkövető a férfi otthonában tartott orvosi ügyeletet úgy, hogy a héhalmi orvosi ügyelet pótorvosának adta ki magát" – mondta Sziliné Séber Anita, a Nógrád Megyei Főügyészség helyettes vezetője.

Itt – 2016 júliusától augusztus végéig – 22 óra és hajnali 5 között több embert is rendszeresen orvosi ellátásban részesített.

A hozzá forduló betegeket megvizsgálta, a betegségüket "diagnosztizálta", és kezelte is őket. Egyik betegének a fájó nyakát például krémmel megmasszírozta, és injekciót is adott be neki. Annak a betegének, aki szédülés miatt fordult hozzá, azt állította, hogy a mobiltelefonjával megmérte a vérnyomását, és EKG-vizsgálatot is végzett rajta. Ez alapján korábbi szívritmuszavart diagnosztizált, és nyugtató szedését javasolta neki.

Más betegeinél is úgy tett, mintha a

mobiltelefonja segítségével ultrahangos vizsgálatot végzett volna,

egy egyébként nem várandós pácienséről pedig megállapította, hogy 3 hetes és 6 napos terhes.

Az álorvost végül egy lakossági bejelentés buktatta le. A Pásztói Járási Ügyészség börtönben látná a férfit, és a több mint százezer forintos bűnügyi költséget is kifizettetné vele. Az nem derül ki a közleményből, hogy a betegek miért nem jöttek rá legalább arra, hogy a doktornő férfi.