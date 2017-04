Négy százalék fölötti növekedést vár Varga Mihály

Tovább csökkenhet az adózásra fordtott idő, és még ebben a félévben intézkedéseket terjeszt be a Nemzetgazdasági MInisztérium - jelentette be Varga Mihály a Századvég Gazdaságkutató csütörtöki konferenciáján. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a következő években négy százalék fölötti gazdasági növekedés lehet, valamint hogy május közepén helyezik el a zalaegerszegi tesztpálya alapkövét.