Fidesz: Nem változik a bevándorláspolitika

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy sem nemzetközi nyomásra, sem Soros György mesterkedései miatt nem fog változni Magyarországon a bevándorláspolitika. Hidvéghi Balázs szerint a közelmúlt tüntetései éppen ezt akarják elérni. Jelezte, hogy a Fidesz-KDNP-t a választásokon kell megverni, annak pedig az a titka, hogy több szavazatot kell gyűjteni.

Magyarország nem változtat bevándorláspolitikáján sem nemzetközi nyomásra, sem pedig a Soros György által támogatott civil szervezetek támadásai, tüntetései miatt - erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Hidvéghi Balázs a délutáni röszkei demonstrációra utalva úgy fogalmazott,

kibújt a szög a zsákból, a tüntetés kristálytisztán megmutatja, miről is szól az elmúlt időszak Magyarországra nehezedő nyomása és miről szólnak valójában az elmúlt napok tüntetései.

Szerinte a Soros György által támogatott szervezetek azt akarják elérni, hogy Magyarország változtasson bevándorláspolitikáján, engedjen a nemzetközi nyomásnak és engedje be tömegével a bevándorlókat Magyarországra. Hidvéghi Balázs szerint mindezt most már Röszkén is nyíltan hirdetik, és minden ilyen akcióval azt üzenik a bevándorlóknak, hogy bátran szegjék meg Magyarország törvényeit és lépjenek be akár illegálisan is az ország területére.

A kommunikációs igazgató kijelentette, hogy a Fidesz és a kormány elszánt a nemzeti szuverenitás védelmében és nem fog engedni a külső nyomásnak: meg fogják védeni Magyarország és a magyar emberek biztonságát.

Arról is beszélt, hogy a magyar bevándorláspolitikával szembeni nyomásgyakorlás részét képezik a sorozatos tüntetések és a Soros-szervezetek egyéb dezinformációja, amelyek hol a magyar rendőrséget támadják, hol a jogi határzár intézményét, hol civil szervezeteken keresztül terjesztenek hazugságokat.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy személy szerint nem csodálkozik azon, hogy a Jobbik plakátjait megrongálja valaki, mert szerinte azok "egészen elképesztőek, sértőek és alacsony színvonalúak". Ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy egy korábbi bírósági határozat szerint a plakátokon való véleménynyilvánítás megengedett, és a véleményszabadság keretein belül van.

Hozzátette: a Fideszt meg lehet verni a választásokon, és ennek az a titka, hogy több szavazatot kell szerezni a választókerületekben és a listákon.