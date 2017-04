Bakondi: a "Soros-szervezet" emberei tüntettek Röszkén

Körülbelül nyolcvan tüntető érkezett szombat délután Röszkére. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az MTI-nek azt mondta: a "Soros-szervezet" emberei azért demonstráltak, hogy felszámolják a határokat.

Bakondi György arról számolt be, hogy a Csongrád megyei településen a Szent Antal téren nagyjából 85 ember gyűlt össze szombat délután. A belbiztonsági főtanácsadó jelezte, hogy a résztvevők szervezetten, buszokkal, autókkal érkeztek a röszkei helyszínre. Köztük vannak szerbek, olaszok, németek, spanyolok, a demonstrálók 60-70 százaléka lehet külföldi. De jelen van több magyar közszereplő is, így Juhász Péter (az Együtt elnöke), Gulyás Márton (a héten 300 nap közmunkára ítélt aktivista) és Schilling Árpád rendező is.

A belbiztonsági főtanácsadó elmondta, hogy

a tüntetők röpcédulékat osztogatnak, "Nem kell határ", "Nem kell börtön" feliratokkal.

"A tüntetés célja, hogy ne legyenek határok, ne legyen védekezés és mindenki korlátozás nélkül juthasson be az Európai Unió területére" - fogalmazott Bakondi György. Kiemelte: a térségben megfelelő létszámú rendőri erő tartózkodik, akik minden provokáció ellenére, minden helyzetben fenn fogják tartani az államhatár védelmét.

A tüntetők, akik a MigSzol (Migráns Szolidaritás) csoport szervezésében érkeztek a településre.