Több határnál is megnőtt a várakozási idő

Több határnál is a szokásosnál hosszabb a várakozás a teherforgalomban. Záhonynál két óra a várakozási idő a kilépő oldalon a teherautóknak, Röszkénél, Ártádnál és Csengersimánál egyórás. A legroszabb a helyzet Csanádpalotánál, ahol négyórás várakozásra is számítani kell. Csengersimánál személyautóval is félórás lehet a várakozás Románia irányába.