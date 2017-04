Váratlanul lelövik a kutyákat

Az utóbbi hetekben egyre gyakoribb probléma, állandó konfliktus vadászok és kutyatartók között, hogy lelövik a kutyákat. Anélkül, hogy valóban bizonyították volna, hogy a kutya vadat űzött. Legutóbb egy békés kutyasétáltató mellett lőtték le a családtagként tartott kutyát. Erről beszélt a Párbeszéd politikusa ma Budapesten, a Városligetben.

A Párbeszéd törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a kérdés újraszabályozására. Azt javasolják, hogy Budapest közigazgatási területén belül ne lehessen vadászni, továbbá a fővároson kívül sem a lakott területekhez közel. Fontosnak tartják továbbá, hogy kutyát csak hivatásos vadász lőhessen ki, és

köteles legyen bejelentést tenni erről a település jegyzőjének.

Az ellenzéki párt azt is szeretné, ha állatvédelemre, ebrendészetre többet költene a kormány - emelte ki Szabó Rebeka, hangsúlyozva: a kóbor állatok problémájára nem a lelövés a megoldás, hanem felelős állattartásra kell buzdítani az embereket és segíteni az állatvédő szervezeteket.Szabó Rebeka elmondta: a Párbeszéd javaslatát már korábban benyújtották, de a fideszes többség megakadályozta, hogy napirendre kerüljön. Ezért a párt most aláírásgyűjtésbe kezd, hogy bemutassák, nagy társadalmi igény van a kérdés újraszabályozására. A petícióhoz online is csatlakozni lehet a neloj.info oldalon - mondta Szabó Rebeka.