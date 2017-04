Majd a 444 eldönti, kinek a magánélete szent és kinek nem

Látványosnak szánt felháborodást váltott ki a 444.hu szerkesztőségéből, hogy a Ripost megírta, Gulyás Márton aktivisa a bírósági tárgyalása után - bár elmondhatatlan fáradtságáról panaszkodott - azonnal egy társkereső oldalra ment. Szerintük ez felér mások "alsógatyájában" való turkálással. A véleményük minimum visszás, hiszen ezt senki sem tette. Ráadásul néhány hónapja még durván viccelődve éppen ők írtak arról, hogy egy fideszes kerületi képviselő regisztrált a Tinderre.

Teátrális indulatokat váltott ki a Ripost pénteki cikke a 444.hu újságíróiból, akik egy tegnapi élő videózásukban hosszan aggódtak a magánélet sérthetetlenségéért. A Ripost ugyanis megírta, hogy Gulyás Márton aktivista a PlanetRomeo (GayRomeo) oldalon szörfözött.

A Soros György által is finanszírozott portál viszont jóval megengedőbb a privátszféra szentsége kapcsán, ha a saját maga húzásairól van szó. A 888.hu most arra emlékeztetett, a 444 tekintélyes kettős mércét alkalmaz a Ripost-féle kritikájával, hiszen alig néhány hónapja még ők is mások magánéletével voltak elfoglalva. Igaz, az akkori "áldozat" egy fideszes önkormányzati képviselő, Kerékgyártó Gábor volt.

A 444.hu januárban arról cikkezet, hogy a XI. kerületi politikus regisztrált a Tinder névre hallgató társkereső oldalra, Kerékgyártó profilját pedig viccelődve, sértő módon értékelték. A 888 megjegyezte, Erről írhat a 444, de arról, hogy Gulyás Márton egy másik társkeresőre regisztrált, és ott aktív közösségi életet él, arról nem írhat senki, mert az már a magánéletszentsége, gatyábanturkálás satöbbi.

Érdekes próbálkozás egyébként Gulyás Márton és körei részéről, hogy Gulyás hazugságából egy teljesen más, nem is létező ügyet próbálnak kreálni. Gulyás egy videointerjúban egyenesen arról beszélt, hogy a Ripost szexuális orientáltságát akarta megtudni - mindezt Gulyás egyébként trágárul mondta el. Ami természetesen nem volt igaz. (Néhány órával egyébként nyilvánosan pénzt kezdett kérni Gulyás, azzal az indoklással, hogy még sok videót tudjon készíteni.)

A Ripost cikke kizárólag arról szólt, hogy az aktivista egyszerűen hazudott.

Gulyás ugyanis hétfőtől csütörtökig a fogdán ült, miután egy ismerősével összefestékezték a Sándor-palotát. A csütörtöki bírósági tárgyaláson aztán Gulyás kiállt a kamerák elé és közölte, hogy milyen

rossz körülménynek között tartották fogva, alig kapott enni, szándékosan nem hagyták pihenni: amint hazaér, az első dolga az alvás lesz.

Ehhez képest a Ripost kiszúrta, hogy Gulyás az ítélethirdetés után alig egy órával már bejelentkezett a társkeresőn, ahol rögtön ki is tárgyalta a legutóbbi festékes-akciójának a részleteit. Vagyis Gulyást senki sem azért vette elő, hogy hol regisztrált. Hanem a cikk arról szólt, hogy Gulyás korábbi állításával ellentétben nem éppen úgy viselkedett, mint aki kimerült, fáradt, vagy éppen elgyötört. Ezt a hazugságot leplezte le az írás.