CÖF: A 444 adjon tényeken alapuló választ!

A Soros György érdekeltségébe tartozó 444.hu portál rendszeresen támadta a Civil Összefogás Fórumot, firtatva a párttámogatását. A CÖF szóvivője azt mondta, most a 444-nek kell tényeken alapuló válaszokat adnia.

A 444.hu régóta igyekszik tagadni, hogy Soros György érdekeltségébe tartozna. Nemrég azonban kiderült, hogy a hírportál kiadói igazgatóságában az amerikai milliárdos bizalmi emberei ülnek. A 444 éveken keresztül a Civil Összefogás Fórumot támadta, a CÖF szóvivője most reagált a balliberális hírportál elköteleződését illető hírekre – írja a Pesti Srácok.

Ifj. Lomnici Zoltán azt mondta, hogy

a CÖF mindig tényeken alapuló válaszokat adott a 444 alaptalan vádjaira.



Azt is mondta, most ugyanezt várják el Uj Péter főszerkesztőtől is azzal kapcsolatban, hogy Soros György régi bizalmi emberei, Maria Nemcová és Valér Kot is ott ülnek a hírportál kiadói igazgatóságában.

A Pesti Srácok azt is írta, hogy a CÖF szóvivője elsődlegesen azt firtatja, milyen utasításra és kinek a pénzén alapította meg a 444.hu-t az Index.hu-tól annak idején távozó Uj Péter, illetve ha tényleg Soros helytartói ülnek a kiadói igazgatóságban,

akkor rendeltek-e cikkeket a lap tollnokaitól,



és adnak-e konkrét parancsokat is.

Az is jogos kérdés, hogy a nyíltan a magyarság nemzeti érzéseit sértő cikkek sorozatát gyártó sajtóorgánum miért Magyarországon választott telephelyet magának? Lehet, hogy a magyar embereket az is érdekelné, hogy a nevezettek tudnak-e egyáltalán az ország hivatalos nyelvén, azaz magyarul?

– mondta Lomnici Zoltán.

Felidézte Kardos Gábor, a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatójának korábbi válaszát, miszerint ők a maguk urai, és az összes kollégájuknak hasonló szabadságot kívánnak a munkavégzésnél.

„A semmitmondó válasznál mi Uj Péter főszerkesztőtől többet várunk, hiszen milyen szabadság az, ahol a kenyéradó gazda annyira nem bízik saját embereiben, hogy kipróbált kádereket ültet a szerkesztőség nyakába?" - kérdezte a CÖF szóvivője.