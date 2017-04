Elismerte a 444-főszerkesztő a Soros-pénzt és magyarázkodik

A 444.hu főszerkesztője ma látta elérkezettnek az időt arra, hogy megmagyarázza, mi közük van Soros Györgyhöz. Uj Péter ezért írt egy hosszú levelet az olvasóknak, amelyben igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a szerkesztőséget nem rángatja dróton a pusztán csak jótékonykodó milliárdos. Az állítást mindenestre árnyalja, hogy a 444 kasszájába Soros több mint 100 millió forintot rakott le, a lapot kiadó cég vezetésébe pedig két emberét is beültette. A maguk tisztázásával bár adós maradt, az Index.hu-t azért sikerült megrúgdosnia.

Hosszú írással jelentkezett Uj Péter, a 444.hu főszerkesztője, hogy elmagyarázza a portál olvasóinak, miért is nincs köze Soros György milliárdosnak a szerkesztőség munkájához. Uj meglehetősen sajátos módját választotta a napokban felmerült vádak tisztázásának, még pedig azt, hogy konkrétan elismerte, náluk is Soros pénzéből van mit a tejbe aprítani. Azt is leszögezte, hogy finanszírozás ide vagy oda, a 444 olyan független, hogy annál függetlenebb már nem is lehetne.

Azért az igazság minden részletét a főszerkesztő sem bontotta ki, annyit ismert csak el, hogy a portálban néhány éve kisebbségi tulajdont szerzett az MDIF nevű befektetési alap. Hogy pontosan mennyiért, azt a főszerkesztő ezúttal nem fejtette ki, most mindenesetre hozzátesszük:

az MDIF több mint 100 millió forintot fizetett ki a portál 20 százalék körüli részvénypakettjéért.

Nem is lenne ezzel semmi gond, ha Uj nem próbálná meg bebizonyítani, hogy a 444-be érkező tőkének tulajdonképpen nincs gazdája, azt csak úgy adták, szívességből. Azzal érvel, hogy az MDIF egy független szerveződés, amely több finanszírozóból áll össze, így a 160 millió dollárnyi összbefektetésüket a holland jótékonysági lottó, vagy éppen Svájc és Svédország fejlesztési alapjai dobták össze. Nagyvonalúan megjegyzi, hogy az MDIF támogatói között ott van a Soros-féle Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítvány) is, de hát ez csak egy a sok közül.

Csakhogy az MDIF sokkal "sorosabb" annál, mint ahogy azt Uj Péter bemutatja.

Ahogy a 888.hu rámutat, az egész alapot eleve Soros pénzből rakták össze, 2005-2009 között például a magát önzetlenül jótékonykodónak mutató milliárdos majdnem 16 millió dollárt ölt bele a működésébe, ezzel pedig a legbőkezűbb "adakozónak" mondhatta magát. Tehát nem arról van szó, hogy van valahol egy alap, amelyben mit ad isten, mások mellett Soros György is érdekelt, hanem éppen fordítva: egy Soros-pénzen felépített pénzügyi szervezetbe szálltak be Sorosék mellett más érdeklődők is. Az MDIF így néz ki, és birtokolja a 20 százalékát a 444-nek.

A főszerkesztőt ez szemmel láthatóan nem zavarja, sőt, konkrétan azt írja, hogy az MDIF a lehető legszélesebb jogi és informális garanciákat adja a szerkesztőség független működésére, nem szólhat és nem is szól bele semmilyen tartalmi kérdésbe.

Reagálta mindezt azokra a vádakra, amelyek szerint Soros Györgynek igenis lehet befolyása a portál működésére, más különben nehezen magyarázható, hogy a felsőoktatási törvény április 4-i elfogadása óta eltelt két hétben, hogyan sikerült több száz cikket lehozni a 444-en a Közép-európai Egyetemről (CEU), amelyet nem mellékesen ugyancsak Soros György alapított. Ezzel együtt is Uj egyszerű "szenzációnak" minősítette, hogy kiderült, a portált kiadó cég vezetésébe Soros két emberét is beültette. Egyikük, Marie Nemcova éppen négy évig dolgozott programigazgatóként Soros Prágában is működő alapítványánál, majd ült át az MDIF-es bársonyszékek egyikébe.

De Uj Péter persze rendíthetetlen, és az összefonódások ellenére szemrebbenés nélkül közölte, hogy a 444.hu egyedülálló szabadságot és önállóságot élvez a magyar sajtópiacon, éppen a tulajdonosi struktúrájának, tehát Soros Györgynek köszönhetően.

Minden világos. Az, aki eddig mégis azt gondolta volna, hogy például a CEU-ügyben hiperaktív 444 Soros miatt pörög a témán, tévedett. A 444 magától ilyen.

Uj Péter egyébként azt is elismeri, hogy - milyen furcsa - a 2014-es választások előtt 50 ezer dollárra pályáztak és csodák csodájára nyertek is az egyik Soros-alapítványtól. Mégpedig mobilalkalmazás fejlesztésére.

Uj levelének külön is megmosolyogtató része az, amikor a magyar online média másik függetlenségi bajnokának kikiáltott Index.hu-t szapulja. Már csak azért is, mert Uj Péter az egyik alapítója az Indexnek. A főszerkesztő nem maszatol, karakán módon kijelenti, hogy "az Index egyre inkább oligarchahálóba került", ami egyébként az azóta a számára kedvezőtlen törvények miatt Jobbik-mecénás Simicska Lajosra gondolva éppen igaz is. Azonban Uj Péter szerint a 444 éppen azért jött létre, hogy az Indextől dezertáló, szabad újságíróknak legyen hová menniük. Például egy másik, az ellenzéket támogató milliárdoshoz. Soros György szoknyája alá.