Egérrágta árut találtak egy kisboltban

Egérrágta és több éve lejárt élelmiszereket is találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei egy Baranya megyei kisboltban. Az üzletet súlyos higiéniai problémák miatt azonnal bezárták, és elrendelték a lejárt, illetve nem nyomon követhető termékek megsemmisítését.

Az ellenőrzött bolt egy ház udvarán található, az üzlethez két raktár is tartozik, itt együtt tárolták az élelmiszert a háztartási tisztítószerekkel – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán.

Egérrágta kenyeret, kekszet is találtak

Az ellenőrök azt tapasztalták, hogy az eladótér, a raktárak és a mosdó egyaránt erősen koszos, a falakról hullik a vakolat és a festék, a falak penészesek. A koszos polcokon a termékek egy része is poros volt. A kenyereket és a péksüteményeket piszkos rekeszekben, a földön tárolták.Az üzlet minden helyiségében rágcsálók járnak, az ellenőrök egérrágta sertészsírt, háztartási kekszet és kenyeret is találtak. Az üzletben több polcra az élelmiszerek közé is irtószereket tettek a dolgozók.

Az árukészlettel is bőven akadtak problémák, összesen 105 élelmiszert kellett különböző okokból kivonni a forgalomból. Az egérrágta és erősen szennyezett termékek mellett voltak, amelyeknél nem lehetett nyomon követni az eredetét, de többről a lejárati időt is eltávolították.

2013-ban lejárt élelmiszereket találtak

Összesen 87 termék lejárati idejével volt probléma. Az ellenőrök találtak olyan székelykáposzta-, rakottkáposzta-, valamint sárgaborsófőzelék-konzervet és citromsárga ételszínezéket, amelyek 2013-ban jártak le. Volt a lefoglalt áruk között 2014. év végi minőségmegőrzési idejű étkezési zselatin és mandarinkonzerv is.

Az üzletet azonnal bezárták, a több mint 200 kilogramm lejárt, szennyezett és nyomon követhetetlen élelmiszer megsemmisítését elrendelték.

Az eljárás folyamatban van. Az ügyben milliós nagyságú bírság várható.