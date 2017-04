Megjelentek a patkányok Gyöngyös utcáin. A belváros egyik telke tele van szeméttel, ezért lehet a patkányinvázió. Már a gyereket sem engedik ki játszani az udvarra.

A házat évekkel ezelőtt kezdték el építeni, de lakhatási engedélyt nem adták ki rá. A TV2 hírműsora úgy tudja azért, mert az építési tervektől eltérően sok kis szobát alakítottak ki benne, valószínűleg bordélyháznak akarták használni.

Patkányinvázió a romos ház miatt

A ház az óta is lakatlan és csak gyűlik benne és körülötte a szemét, és emiatt a patkányok is megjelentek. Az egyik szomszéd a Tényeknek azt mondta, hogy szerinte a hajléktalanok gumikat égetnek az épületben, a pince tele van piszokkal, szeméttel és dögök is vannak benne. A szemét miatt beköltöző patkányok a szomszédok szerint agresszívek és büdösek is, és egyre többen vannak.

Egy édesanya azt mondta a riporternek, hogy félti a 7 éves gyerekét a patkányok miatt.

A gyerekemet nem tudom kiengedni az udvarra, mert annyi patkány szaladgál, a szomszédból jön át, hogy tűrhetetlen, ami itt van. – mesélte Hegedűsné Szalai Anita.

A Tények stábja patkánytetemet talált az utcán nem messze a házaktól, és a romos ház szomszédjának udvarán is.

Az önkormányzat tehetetlen

Az önkormányzat azt mondja, egyértelműen hulladék lerakónak használják az ingatlant, de tehetetlenek az ügyben, mivel magánterületről van szó.

Két esetben szólítottuk fel már, hogy szállítsa el a hulladékot. Most legutóbb elárverezték az ingatlant tudomásunk szerint, tehát új tulajdonosa van. – mondta Németi László, városfejlesztési igazgató, Gyöngyös.

Most mindenki az új tulajdonostól vár megoldást, remélik, hogy kitakarítja az ingatlant és az udvart is.