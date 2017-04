Jelenetek az ózdi polgármester titkos életéből

Janiczak Dávid harmadik éve irányítja Ózd városát, a 30 éves fenegyerek tavaly óta a Jobbik alelnöke is egyben. Régóta tartja magát a hír vele kapcsolatban, hogy amolyan kései gyerekszobaként tekint a harmincezres városra, ahol minden játék az övé, és bármit megengedhet magának. Eddig úgy tűnt, az ifjú jobbikosnak tényleg semmi sem árthat, csakhogy néhány hónapja kiderült, hogy titokban hangfelvételek készültek róla. Az Index azt állította, ismeri ezeket a hanganyagokat, és többségében teljesen érdektelen beszélgetéseket tartalmaznak. Csakhogy most az Origo is megszerzett néhány részletet ezekből a fájlokból, és mi teljesen mással szembesültünk: érdektelen ügyek helyett vesztegetésről, cigányozásról, balul sikerült közbeszerzésekről és foszforral leöntött gyalogátkelőkről hallottunk. Megmutatjuk, hogyan telik egy napja Janiczák Dávid polgármesternek az elvarázsolt Ózdon.

Nem sikerülhetett túlzottan mintaszerűen Janiczak Dávid tavalyi karácsonya, Ózd jobbikos polgármestere még december 28-án is a hivatalában ült. Az önkormányzati épület az ünnepekre való tekintettel teljesen kihalt volt, egyedül a portás ücsörgött a kabinjában, meg persze Janiczak az irodájában. Egy férfira vártak mindketten, előbbi, hogy beengedje az épületbe, utóbbi pedig hogy meghallgassa, mi az a sürgős ügy, ami miatt berángatta a tök üres polgármesteri hivatalba.

A férfi meg is érkezett, Janiczak jó néhány éve ismerte, valamikor barátkoztak is egymással, de aztán összekaptak. Most sem bájcsevegni jött, hozott magával valamit: egy rövid hangfelvételt, amelyen a polgármester a férfi feleségéről és a lányáról beszél nem túl emelkedett stílusban, és éppen valamiféle tervet szövögetve róluk. A férfi magyarázatot követelt, vagy legalább egy bocsánatkérést, de Janiczak – aki amúgy a Jobbik egyik alelnöke is – nem reagált a bejátszásra. Keresztbe tette a lábát, és az ujjaival malmozott, még akkor is, amikor a férfi közölte, hogy

aznap többórányi hanganyagot talált a postaládájában Janiczakról.

A férfi végül dolga végezetlenül távozott a polgármestertől, másnap pedig rendőrök lepték el a házát.

Elvittek minden elektronikai berendezést, minden olyan eszközt, amelyen a hatóság szerint adatokat lehet tárolni, beleértve a laptopokat, a telefonokat, még a DVD-ket is. A rendőri fellépés annyira nyersre sikerült, hogy a család lánygyermekének szó szerint a kezéből tépték ki a mobilját, mire ő az okostévéjén keresztül próbálta meg értesíteni az ismerőseit a történtekről. A nyomozókat valaki felhívta, hogy a Facebookon kvázi tudósítanak a rajtaütésről, mire a rendőrök széttárták a kezüket, mondván, hogy mindent nem tudnak lefoglalni. A férfi azt állítja, az a valaki Janiczak Dávid lehetett.

Borul a bili

Azóta eltelt több mint három hónap, és az eset körül teljes a csönd. Janiczaknak is csak annyira futotta, hogy még tavaly szilveszterkor teátrálisan meztelenre vetkőzött az irodájában, a pucérkodását pedig le is fotózta. A fénykép mellé írt egy egészen szürreális levelet az ózdiaknak arról, hogy őt bizony lehallgatták, a botrány miatt pedig úgy érzi magát, mint egy ruha nélküli ember.

A férfi, akinél házkutatást tartottak, csak április elején kapta vissza a lefoglalt, sokmilliós berendezéseinek egy részét, annak ellenére, hogy a rendőrségi eljárásnak – amely egyébként az ózdi polgármester feljelentésére indult meg – ő nem gyanúsítottja, csupán tanúja. A férfi is a hatóságokhoz fordult, mert az általa megismert hangfelvételeken olyan állítások hangoztak el a polgármester és az emberei szájából, amelyek szerinte bűncselekményi kategóriák. Ez a feljelentés Miskolcról először Kazincbarcikára, onnan pedig a kukába került: bizonyíték hiányában megszüntették a nyomozást.

Az indoklás szerint a férfi nem tudta bemutatni, mire alapozza a vádakat.

Klasszikus 22-es csapdája, hiszen mivel a rendőrség korábban a számítógépeivel együtt a hangfelvételeket is elvette tőle, így nehéz is lett volna mivel alátámasztani a feljelentését.

Történt azonban egy zavarórepülés az ügyben valamikor január elején, amikor az Index jelentetett meg egy hosszabb cikket a Janiczak-féle hangfelvételekről. A lap azt állította, valaki eljuttatta a szerkesztőségükbe a teljes, titokban rögzített hanganyagot, amelyet ők végig is hallgattak, és voltaképpen semmi különöset nem találtak benne: leginkább a "kívülállóknak érdektelen, irodai beszélgetések" zajlanak. Azt írták, hogy az anyag legfeljebb csak "hangulatkeltésre" lehet alkalmas, arra is csak akkor, ha direkt úgy vágják össze a polgármester rosszakarói. Mert igaz ugyan, hogy Janiczak sokat káromkodik a felvételeken, van, akit "lehülyéz", nőket minősít, sőt, még Orbán Viktorról is elismerően szól, de ezek inkább viccelődések, és maximum úgy lehetnek veszélyesek, ha szándékosan kiragadnák az elszólásokat a kontextusukból.

Az Index szerint tehát nincs semmi látnivaló.

Az Origo viszont azt állítja, hogy ha az Index valóban átrágta magát a felvételeken, akkor megpróbálta elsikálni a Janiczak-szalagokat, elhallgatott konkrét jeleneteket, és az egész szituációt nem a valóságnak megfelelően, hanem kifordítva és manipulálva mutatta be.

Szerkesztőségünk is megszerzett részleteket az amúgy 8 gigabyte összméretű, több mint 13 órát felölelő beszélgetésekből. Az Origo egy másfél órás hanganyaghoz jutott hozzá, ezen pedig jóval problémásabb dolgok is hallhatóak, mint amelyekről a Simicska Lajoshoz (és több cikkük bizonysága szerint Simicska Lajos Jobbikjához is) közel került Index jelentett.

Don Janiczak

A nálunk lévő felvétel azonosíthatóan 2016. október végén készülhetett az önkormányzati hivatalban, az október 23-i ünnep után. Janiczak Dávid polgármester mellett felismerhető Fidrus Péter alpolgármester és Almási Csaba jegyző hangja is. Feltehetően Bézsenyi Bernadett tanácsadó is részt vett az egyeztetésen, illetve még néhányan, akiket egyelőre nem tudtunk azonosítani. A beszélgetés Janiczak monológjával indul, aki egy „b*sszák meg az iskolák" kifakadással indít, és arról panaszkodik, hogy hiába támogatják az intézményeket, adnak ösztöndíjakat, és „jár hozzájuk egyfolytában", az október 23-i ünnepségre mégsem jött el tőlük senki. „A JAG-ból (József Attila Gimnázium – a szerk.) öt gyereket nem tudtak küldeni, még úgy se, hogy az igazgatójának díjat is adtunk. De kollégium, az kell neki!" – dühöngött.

A polgármester percekig nem szállt le a témáról, elmerengett azon, hogy bezzeg az ő korosztályának annak idején kötelező volt a „Bródyból" kivonulnia, és ezt kitüntetésnek vették. Végül arra jutott, hogy levelet fog írni az igazgatóknak, mert ez így nem fogadható el. „Az jó, hogy támogatunk, ők meg egy kib*szott rendezvényre nem jönnek ki. Ez szembeköpés" – mondta Janiczak. De az sem tetszett neki, hogy a városi kitüntetettek ugyanúgy nem látogatják az ózdi önkormányzat ünnepi rendezvényeit. Ezért aztán kitüntethettük őket.”

A téma itt félbeszakadt, Janiczakék rátértek a helyi sajtó átnyálazására. Elég hangos méltatlankodás tört ki a Lokál Extra ózdi számában megjelent egyik írás miatt, amely lakossági felháborodásról szólt egy újonnan épített kutyafuttató kapcsán. Az ott élőknek az volt a bajuk, hogy a terület tele lett állati ürülékkel. A polgármester durvának minősítette a szöveget, majd odaszólt valakinek, hogy „hívd már fel azt a Kovácsot (aki a cikket jegyzi – a szerk.), verdesd meg a fejét". Hogy ez pontosan mit jelentene, nincs kifejtve, mivel Almási jegyző felvetette, hogy talán le kellene fizetni az újságírót.

„Ne vesztegessük meg inkább, ne vegyük meg? Csak úgy kérdezem."

Janiczak válasza sem sikerült kevésbé vészjóslóra, a jobbikos polgármester szó szerint úgy fogalmazott, hogy „Ne, hagyd még játszani". A legmeghökkentőbb mégis az, hogy ahhoz képest, hogy konkrétan egy újságíró megvásárlásáról, rosszabb esetben megfenyegetéséről beszélnek, a párbeszéd teljesen természetesnek tűnik. Mintha ez lenne a normális, szokott nyelvezet Ózdon vagy legalábbis a polgármesteri hivatalban.

Vidám pillanatok

Ózd első embere egyébként végig meglehetősen szabadszájúan beszél, még a magánéletéről is. Közölte például a többiekkel, hogy mivel a hétvégén búcsúba megy Szentsimonra, előtte mindenképpen újra kell ragasztatnia a fogait a fogorvosával, mert „ki fog esni mind".

Megmosolyogtató momentum, amikor a város teljes vezetése, a jegyzőtől az alpolgármesteren át a polgármesterig azt szervezi, hogy egy első osztályú rali-versenyautó bemutatója kapcsán kinek adjanak lehetőséget, hogy beüljön a volán mögé. Fidrus Péter azért vakarja a fejét, mert az országgyűlési képviselők még nem jeleztek vissza, hogy van-e kedvük a potya kocsikázáshoz. „Szilágyi Gyuritól meg a Forrai Ricsitől (a Jobbik házi elemző központjának, az Iránytű Intézetnek a vezetője – a szerk.) még várok egy megerősítést, de legalább az Egyed Zsolti akar jönni" – nyugtatott meg mindenkit. Örömmel jelentette be, hogy a múltkor rosszul mondta, mert négy fő helyett hatan is kipróbálhatják az autót. Itt megkérdezték Almási Csabától, hogy „Jegyző úr, te nem mennél egy kört?", de ő húzódozott. Janiczák kapásból átlátta a helyzetet, és jelezte neki, hogy ha attól tartana, hát „nem látják azt, hogy ki megy vele". De a jegyző csak nem adta be a derekát, amin kicsit értetlenkedtek, merthogy „egyszer érdemes kipróbálni az ilyesmit".

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az üres helyek kapcsán körbekérdez a belső körökből, és ha ne adj' isten túljelentkezés lenne, akkor ő inkább nagylelkűen lemond a lehetőségről, nehogy „balhé legyen". Legalább ennyire vicces jelenet az is, amikor abban állapodtak meg, hogy a jövő hét szerdán elnökségi ülést tartanak. Janiczak felírta az időpontot, majd hangosan emlékezteti magát, hogy „ne felejtsek el szólni anyunak is". Janiczak anyja ugyanis a Jobbik ózdi irodavezetője.

Eredeti gondolat

Ennél azonban szomorúbb, hogy városigazgatási szinten milyen ötletek ütik fel a fejüket Janiczak irodájában. Számonkérték például a jegyzőn, hogy miért nincs még készen az a rendelet, amely értelmében azokat is meg lehetne bírságolni, akiknek a közelében bontott alkoholos italt találnak az utcán. Almási azzal érvelt, hogy ilyen szabályt nem lehet alkotni, mert a kormányhivatalon úgysem menne át, de amúgy is betarthatatlan lenne, hiszen hogyan is lenne bizonyítható, hogy a padon lévő doboz sör azé, aki mellette ül. „Most komolyan, távcsővel figyeljük a hajléktalanokat? Hát minek, a hajléktalanokat már kiszorítottuk innen, ti láttok itt hajléktalant?" – kérdezett vissza. Szerinte egyszerűen nevetséges, hogy az ózdi rendészet tíz hajléktalant üldöz.

Janiczák erre közölte, hogy az lehet, de nemcsak a hajléktalanok isznak, hanem „a cigányok is".

A polgármester ugyanakkor megérti, hogy bonyolult a helyzet, meg azt is, hogy a renitensek könnyen ki tudnak bújni az ilyen eljárások alól, pláne, hogy „a cigány mindig tudja, mi a jó válasz".

De legalább ilyen eredményesen zajlott az a munka is, amikor Janiczak Dávid azt akarta elérni, hogy az ózdi gyalogátkelők világítsanak a sötétben. A terv az volt, hogy olyan anyaggal kezelik majd a zebrákat, amely fényt produkál éjszaka is. A közút kezelője ennek kapcsán referált a polgármesternek, hogy sajnos nincs lehetőség „foszfort önteni a festékbe", mint ahogyan azt Janiczak korábban kérte, mivel az robbanásveszélyes. Janiczak csalódottan fogadta a hírt, majd hirtelen az asztalra csapott, hogy

„foszfor, b*szd meg, hát hülyeségeket mondtam, fluor, nem? Az fluoreszkál?", mire a többiek is kapcsoltak, hogy tényleg.

A polgármester azzal mentegette magát, hogy kettes volt kémiából. A kínos helyzetet az alpolgármester oldotta fel, amikor megjegyezte, végül is, ha a foszfor begyullad, a gyalogátkelő úgy is világíthat.

A kassza kulcsa

A fejetlenség nemcsak ezekben a kísérletezgetésekben érhető tetten, hanem a pénzügyekben is. Ózd ivóvízellátásának fejlesztésére egy 400 milliós közbeszerzést írtak ki, amelyben két cég maradt végül állva, az Aqua Plus Kft. és a Diamit Zrt. Utóbbit valamiért Janiczakék zűrösnek, "életveszélyesnek" ítélték meg, és nagyon szerették volna, hogyha az Aqua nyer a tenderen. Csakhogy előbbi ajánlatával több gond is volt: például az, hogy 40 millió forinttal drágábban vállalta volna el a munkát, mint a rivális Diamit. Az ugyanis egy 379 millió forintos árat adott meg, amely jóval kedvezőbb volt az önkormányzat által előzetesen becsült bekerüléshez képest.

A polgármester azt javasolta, hogy egyszerűen nyilvánítsák érvénytelennek a Diamit pályázatát, a jegyző viszont felhívta rá a figyelmét, hogy ez indok nélkül nem megy.

„B*szd meg, ez nem jó" – jött a reakció Janiczaktól. Nem egyértelmű a hangfelvétel alapján, de Almási Csaba mintha utalna rá, hogy tárgyalt a Diamit képviselőjével, és próbálta elérni, hogy drágítsanak az eredeti ajánlatukon. De azt is elmondja, hogy ráállította az embereit a cégre, hogy valami terhelőt találjanak a múltjukban, hogy ki lehessen zárni a társaságot. „A lényeg, hogy megússzuk a jogorvoslatot, mert az meglassítja az eredményhirdetést" – mondta.

Idén februárban aztán, hogy, hogy nem, tényleg az Aqua Plus Kft. nyerte el a megbízást, egy 417 millió forintos ajánlattal.

A polgármester is ember

Azt is furcsa végighallgatni, ahogy Janiczak nem csupán hivatali ügyekben, hanem magánérdekből is kendőzetlenül használja a befolyását. Így hívja fel a Biztos Kezdet Gyermekház vezetőjét is, hogy van-e náluk betöltetlen állás. Az igazgatóasszony – akit a polgármester rendre drágámnak hív – könnyen kivehetően kissé zavarban volt, úgy válaszolt a polgármesternek, hogy „amikor te mondod, amit te javasolsz, úgy csinálunk itt helyet".

Janiczak amikor letette a telefont, oda is szól az egyik kollégájának, hogy „látod, egy-két drágám, és máris megváltoznak".

A puhatolózásra egyébként azért volt szükség, mert Janiczakék el akartak valakit takarítani a Jobbik ózdi irodájából, Egyed Zsolt területi országgyűlési képviselő alól. Tartottak viszont tőle, hogy az illető bosszúból árthat nekik, amennyiben nem kínálnak semmit, ezért is próbáltak helyet keresni neki. Janiczak viszont attól is félt, hogy ha felkínálja cserében az állást az érintettnek, még a végén vesztegetésnek veszi, és megírja az esetet Facebookra. Talán ezért, talán azért, mert a gyermekházas állásra egy másik fiatal „hölgyismerőse" is eszébe jutott, Janiczak végül meggyőzte magát arról, hogy egyelőre nem lép az ügyben. Arról beszélgetett a társával, hogy a lapátra szánt jobbikos tag egyébként is tiszteletlen volt velük szemben, mert Egyednél kapott munkája eleve ajándék volt. „Jól meghálálta, a k*rva anyját" – tette hozzá az eszmefuttatáshoz Ózd polgármestere.