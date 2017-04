Még sokáig nem évül el az Alstom-ügy

Nem fenyeget az Alstom-ügy büntetőjogi elévülése, mert vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés esetében akár 10 év börtönt is kiszabhat a bíróság és ugyanennyi az elévülés ideje is - közölte szerdai számában a Magyar Idők.

Cservák Csaba alkotmányjogász a lapnak elmondta: a hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele magasabb a magánszemélyénél, illetve a magyar büntetőjogban nincs abszolút elévülési idő. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az elévülési időt félbeszakítják különböző eljárások, amelyek következtében az elévülés számlálása újrakezdődik - tette hozzá.

A lap ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy Medgyessy Péter egykori szocialista kormányfő a metrókocsi-beszerzések idején hivatalosan utazó nagykövet - "Magyarország lobbistája" - volt, de ezzel párhuzamosan 180 millió forintot kapott jó tanácsaiért az Alstom járműipari cégtől.

Cservák Csaba szerint a kérdés az, hogy ki a hivatalos személy: egy diplomata, utazó nagykövet annak minősül-e. Ugyanis, hogy valaki hivatalosan nagykövet legyen, ahhoz a köztársasági elnök kinevezése kell.

Felidézik, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 4-es metróról készült jelentésében is nevesíti Medgyessy Pétert. A volt miniszterelnök idén februárban több sajtóorgánumnak is elismerte, hogy megkereste őt a 4-es metró és az Alstom-szerződések ügyében az OLAF, azonban azt tagadta, hogy bármi szerepe lett volna a francia céggel kötött szerződéseknél. Arra is emlékeztetnek, hogy a Legfőbb Ügyészség augusztus 3-ig hosszabbította meg az Alstom-ügyben a nyomozást.

A hatóság tájékoztatása szerint továbbra is két embert gyanúsítanak, akiket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem neveztek meg, illetve egy harmadikkal szemben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki - írta a Magyar Idők.