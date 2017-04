Amerikai szervereken tárol személyes adatokat az LMP és a Liberálisok

A PestiSrácok szúrta ki, hogy baj lehet az LMP és a Liberálisok tagtoborzó oldalaival. Az itt megadott személyes adatokat - név, lakcím, vagy telefonszám - ugyanis külföldi szervereken tárolhatják. Előbbi párt erre amerikai, utóbbi pedig osztrák és amerikai kapacitást használhat. Az adatvédelmi biztos világosan fogalmaz ennek kapcsán: ha ezek az információk valóban az Egyesült Államokban kötnek ki, az szabálytalan. Az LMP-s Szél Bernadett azt mondta az Origónak, hogy állnak minden vizsgálat elé. Az egész ügy érdekessége, hogy néhány hete éppen az ellenzék csapott botrányt, mert a nemzeti konzultáció internetes oldalán egy külföldi mérőkód futott.

Az LMP és a Liberálisok is külföldi szervereken tárolhatják a velük szimpatizálók személyes adatait - írja a PestiSrácok.hu. A portál megnézte a két párt toborzó oldalát, vagyis ahol a szimpatizánsok csatlakozhatnak a tagsághoz, és arra lett figyelmes, hogy a honlapok olyan informatikai megoldásokat használnak, amelyek amerikai és osztrák szerverekre mutatnak.

Az IP-címekből ugyanis az következik, hogy a toborzó oldalaikon megadott személyes adatok ezekben az országokban landolhatnak.

Az LMP a Google Forms alkalmazáson keresztül gyűjti be adatokat, köztük a nevet, lakcímet és elérhetőséget, majd ezek az információk a keresőóriás amerikai szervereire kerülhetnek. Nem csak ez a gond, hanem az is, hogy erre egyébként a zöldpárt sehol nem figyelmezteti a felhasználókat. A Liberálisoknál valamivel más a helyzet, náluk a kapott személyes adatok feltehetően ausztriai szerverekre jutnak először, innen pedig ugyancsak az Egyesült Államok a célállomás. A liberálisok a személyes adatok felvételére a The Rocket Science Group LLC szervereit használják.

Erről a gyakorlatról a PestiSrácok megkérdezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét, Péterfalvi Attila pedig egyértelműen jelezte, hogy mivel a pártszimpátia különleges személyes adatnak minősül, és az Egyesült Államokban a személyes adatok védelme - bármennyire is meglepő - nem biztosított, ezért ha a NAIH tudomást szerez róla, hogy magyar állampolgárok személyes adatait az Egyesült Államokba juttatják,

akkor haladéktalanul hatósági eljárást indítanak, és megtiltják a további jogsértést.

Az eset kapcsán megkerestük az LMP-t és a Liberálisokat is, már csak azért is, mert éppen az ellenzék volt az, aki meglehetősen nagy botrányt kreált abból, hogy a nemzeti konzultáció internetes oldalán egy "orosz" cég, a Yandex mérőkódja futott. (Más kérdés, hogy a vállalat egyik vezetője, Victor Tarnavski a Mandinernek tisztázta, hogy a Yandex Hollandiában van bejegyezve, vagyis jogilag sem orosz cég, ráadásul személyes adatok tárolásáról sincs szó.)

A Liberálisokat egyelére nem értük el, az LMP-ből viszont Szél Bernadett társelnökkel és Ungár Péter elnökségi taggal is tudtunk beszélni. Szél Bernadet volt az, aki a Yandex-ügyet a nemzetbiztonsági bizottság elé vitte volna, ezért tőle arra voltunk kíváncsiak, hogy a mostani ügy is ér-e annyit, hogy napirendre tűzzék. A társelnök most azt mondta az Origónak, hogy

az LMP áll minden vizsgálat elé, nem fognak elfutni előle.

Ugyanakkor leszögezte, hogy a párt semmilyen harmadik félnek nem adott át adatokat, és minden vonatkozó jogszabálynak maradéktalanul megfelelnek. Szél azt is megjegyezte, hogy szerinte a két sztori teljesen más, az USA Magyarország katonai szövetségese, Oroszország pedig nem. A Yandexxel pedig nem is az a baj, hogy orosz, hanem hogy "be van kötve a Kremlhez".

Ungár Péter ennél valamivel bővebben regált, első körben nevetségesnek nevezte a két eset összevetését. Kijelentette, hogy az LMP a Google-lel szerződött, és biztos benne, hogy ők nem juttattak ki Amerikába adatokat. Ha pedig a Google-lel van a baj, akkor szerinte a magyar honlapok 85 százalékát be lehetne zárni, mivel a cég szinte mindehol jelen van. A NAIH-tól is kaptunk engedélyt.

Az ügy ezzel biztosan nem ért véget, Péterfalvi Attila jelezte szerkesztőségünknek, hogy holnap interjút ad a témában.