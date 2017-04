A magyarok szerint a gyerek nem való a munkahelyre

A magyar dolgozók háromnegyede még soha nem vitte be a gyerekét a munkahelyére, pedig sok helyen rendszeresek a gyerekbarát programok. A munka és a magánélet egyensúlyában viszont egyre tudatosabbá válnak, közel felüknél kiemelkedően fontos szempont egy állás kiválasztásánál, hogy mennyire gyerekbarát a munkahely.

A profession.hu több mint ezer internetezőt kérdezett meg a gyereknevelés és a munkahelyi kötelezettségeik viszonyáról. A férfiak és a nők között még mindig jelentős különbségek figyelhetőek meg ebben a kérdésben, de

már az apukák negyede is kifejezetten tudatos például abban, hogy családbarát munkahelyet találjon magának.

A klasszikus sztereotípiák változatlanul jelen vannak a munkahelyeken is, az anyukák negyede például hátrányban érzi magát a gyermektelen kollégáival szemben a karrierépítésnél, míg az apukáknál ez a szám csak 13 százalék.

A nők jelentősen többször viszik be a gyereküket a munkahelyre, és az igényük is nagyobb erre, illetve a munkáltatójuk is elnézőbb, ha a gyerek betegsége miatt otthonról kell dolgozniuk.

A dolgozó válaszadók egy harmada mondta, hogy munkahelyük biztosít egyszeri, cafeteria elemként adható iskolakezdési támogatást, és ugyanennyien kapnak családi üdülési támogatást, túlnyomó részben az állam által is támogatott SZÉP-kártyával. Iskolai Erzsébet-utalvány igénylésének lehetőségéről minden ötödik válaszadó számolt be.

Tízből 4 munkahelyen szokott lenni valamilyen ünnepi gyerekes program, családi napot a munkáltatók 30 százaléka szokott szervezni. Ennek ellenére a válaszadók 73 százaléka nem vitte még be soha a gyereket. Igaz, felüknél erre lehetőség sem lenne.