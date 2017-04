Soros ügyében is nagyot fordult a Jobbik

A Jobbik 2014-es választási programjában még az szerepelt, hogy orosz mintára ügynökszervezetté nyilvánítanák a spekulánshoz köthető civil szervezeteket. Ehhez képest Vona Gáborék a CEU védelmében aláírták a balliberális pártok alkotmánybírósági beadványát.

„Véget vetünk a nemzetközi jogvédő szervezetek álságos tevékenységének. A kettős mércét alkalmazó, a rendőrséget, a rendvédelmi szerveket, az önkormányzatokat hátráltató, hamis színben feltüntető jogvédő szervezetek (TASZ, Helsinki Bizottság, Amnesty International) ügynöki szervezetté nyilvánítását kezdeményezzük orosz minta alapján" – ezt tartalmazza többek közt a másik milliárdos, Simicska Lajos pártjává vált Jobbik Magyarországért Mozgalom 2014-es választási programja – írta a Magyar Idők.

2015-ben Hegedűs Lorántné „Mikor utasítják ki hazánkból Soros Györgyöt és ügynökeit? Meddig folytathatja ámokfutását Soros György Magyarországon? Mikor lesznek az általa pénzelt szervezetek átvilágítva és nemzetbiztonsági kockázattá minősítve?" címmel tett fel írásbeli kérdést Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Megváltozott az álláspont

Azóta változott a párt hozzáállása. A civil szervezetek átláthatóságát célzó javaslat bejelentését Mirkóczki Ádám Jobbik-szóvivő úgy véleményezte: a kormány boszorkányüldözésbe kezdett. Nem is támogatják a beadványt, noha Szávay István több ízben hivatkozott arra a határozati javaslatukra, amelyet azután nyújtottak be, hogy kiderült, a Clinton család hátországaként működő, Soros által pénzelt Center for American Progress állt Bajnai Gordon volt miniszterelnök Haza és Haladás alapítványa mögött.