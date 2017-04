Orbán Viktor: A grúz-magyar kapcsolat tökéletes

Grúziába látogatott a magyar miniszterelnök, a kormány több tagja és egy nagyobb hazai delegáció. Orbán Viktor a tárgyalások mellett egy üzleti fórumon is felszólalt, ahol úgy fogalmazott, hogy Magyarország és Grúzia politikai kapcsolata tökéletes.

Minden feltétel adott a sikeres magyar-grúz gazdasági együttműködéshez - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a magyar-grúz üzleti fórumon, pénteken Tbilisziben. A kormányfő, több miniszter és az őket kísérő üzleti delegáció kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Grúziába.

Az MTI szerint a fórumot lezáró beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a politikai vezetők mindent megtettek, amit lehet a gazdasági együttműködés ösztönzéséért,

a két ország politikai kapcsolatai tökéletesek,

az pedig luxus, hogy nem kamatoztatják a gazdasági együttműködésben mindezt. "Példátlan, hogy miközben két ország politikai kapcsolatai ilyen jók, a kereskedelmi és beruházási számokra nem lehetünk büszkék. Ezen változtatni kell" - jelentette ki.

A szükséges pénzügyi kereteket ehhez létrehozták, a kapcsolatépítés ösztönzésére az Eximbank 90 millió dolláros hitelkeretet nyitott, amelyet tovább növelhetnek, ha kimerül. Az üzleti delegáció tagjai elsősorban a vízgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az építőipar nyújtotta lehetőségek iránt érdeklődnek. Orbán Viktor meghívta a grúz kormányt, hogy megfigyelőként vegyen részt a szemptemberi magyarországi Közép-Európa-Kína csúcson.

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország és Grúzia földrajzi és kulturális szempontból is közel áll egymáshoz. Hozzátette, hogy nagyon kevés olyan ország van, amellyel a magyaroknak jó kapcsolatuk volt a múltban, van a jelenben, és törekednek erre a jövőt illetően is,

az ilyen kapcsolatnak különleges értéke van.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy "a függetlenség nehéz dolog", ezt a magyarok jól tudják, ezért átérzik a grúzok küzdelmeit a függetlenségük megtartásáért, és nagy tiszteletet ébreszt a magyarokban, hogy a grúzok erre képesek voltak sok ezer éven át.

Így látnak bennünket a grúzok

Giorgi Kvirikasvili grúz miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy évek óta jó Magyarország és Grúzia együttműködése, a közös munka a nemzetközi fórumokon is eredményes. "A cél most a gazdasági együttműködés bővítése" - közölte.

Arról beszélt, hogy egyre több magyar turista utazik Grúziába, a csereprogramok pedig a grúz diákoknak jó lehetőséget adnak, hogy minőségi oktatásban részesüljenek Magyarországon.

Kvirikasvili szerint Grúzia sokat elért az EU felé vezető úton, és nagyra értékeli Magyarország támogatását.

Kitért rá, hogy az Oroszország által elfoglalt területekről is beszélt magyar partnerével. Grúzia a konfliktus békés megoldására törekszik, és Magyarország is a békés rendezés mellett eltökélt.

A magyar miniszterelnök a későbbiekben megbeszélést folytat Giorgi Margvelasvili grúz államfővel és Irakli Kobakhidze parlamenti elnökkel is.

Mellékzönge

A sajtónyilatkozatokat követően az AP hírügynökség kérdést tett fel Orbán Viktornak a CEU-ról. A miniszterelnök úgy reagált, hogy "sok a dezinformáció" az üggyel kapcsolatban. A CEU nincs veszélyben, ez egy Magyarországon működő egyetem, amely a jövőben is megfelelően fog működni.

Az üzleti fórumon két, néhány tucat tüntetőből álló csoport is megjelent. Az egyik a Soros-egyetem mellett, a másik pedig Orbán Viktor és a magyar kormány politikája mellett tüntetett. A későbbiekben a magyar miniszterelnök megbeszélést folytat Giorgi Margvelasvili grúz államfővel és Irakli Kobakhidze parlamenti elnökkel.