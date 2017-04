Egyre kevesebb a járhatatlan út, de Vasban még sokaknál nincs áram

Folyamatosan csökken a rendkívüli időjárás miatt elzárt települések és járhatatlan utak száma - közölte péntek este a rendőrség a honlapján. Az áramszolgáltató szakembereinek péntek estére sikerült elhárítaniuk azokat a hibákat, amelyeket a vihar a középfeszültségű hálózaton okozott, így már csupán száz körüli fogyasztói helyen van áramszünet Vas megyében - közölte Egyházi Nikoletta, az E.ON sajtószóvivője az MTI-vel.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint hat település - Fallóskút, Bagolyirtás, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló és Galyatető - közúton nem vagy csak részben megközelíthető.

Emellett négy megyében összesen hét út továbbra is járhatatlan. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében négy, Baranya, Heves és Nógrád megyében egy-egy út van még lezárva.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: folyamatosan dolgoznak az utak takarításán, síkosság-mentesítésén.

A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy olvadáskor újabb fák dőlhetnek utakra, járhatatlanná téve azokat. A javuló időjárási körülmények ellenére a zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a lezárt útszakaszokra a veszélyes fák miatt továbbra se hajtsanak be, ezzel is segítve az akadály elhárításában résztvevők munkáját.

Vasban sok helyen nincs áram

Még mindig nincs áramszolgáltatás Vas megy több településén. Ezeken a településeken folyamatos a rendőri jelenlét a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében - írta a rendőrség.

Az E.On tájékoztatása szerint Csepreg és Bük környékén, valamint Szombathely egyes külterületi részein még dolgoznak az áramszolgáltató munkatársai, és tovább tart a kisfeszültségű vezetékek ellenőrzése és javítása is, de a nap végére várhatóan ezek nagy részével is végeznek.

A közvilágítás helyreállítása azonban még a hétvégén és a következő hét első napjaiban is munkát adhat - tette hozzá.