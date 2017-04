Itt a lista, milyen bűnözők jutottak be Magyarországra

Az Origóhoz eljutott egy lista, amely olyan emberek neveit tartalmaz, akik a bevándorlási hullámmal érkeztek Magyarországra, és súlyos bűncselekményeket követtek el vagy a határátlépés után, vagy még az előtt. Köztük van az az afgán férfi is, aki a 71 menekült halálát okozó "halálkamion" eset szervezője volt, ő például 2013 óta Magyarországon élt. De rajta kívül többeknek is emberölés miatt gyűlt meg a bajuk a hatóságokkal. Megint mások szexuális erőszakban, embercsempészetben vagy éppen kábítószer-kereskedelemben érintettek. Érthetetlen, hogy jó néhányan még mindig úgy tartózkodnak az országban, hogy évekkel korábban kiutasították őket.

Tényszerű megállapítással kezdődik az az Origo birtokába került dokumentum, amelyben olyan, Magyarországra érkezett bevándorlók neve szerepel, akik súlyos bűncselekményeket követtek el a határátlépés után, vagy még az előtt. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) adataira támaszkodó, néhány oldalas anyagban az olvasható, hogy az elmúlt két évben az illegális migráció növekedésével megnőtt az olyan bűncselekmények száma, amelyek konkrétan bevándorlókhoz köthetőek, és magyar állampolgárok vagy külföldiek sérelmére történtek.

A dokumentum összesen 21 nevet tartalmaz, többen emberölés miatt, mások szexuális erőszak vagy éppen kábítószer-kereskedelem miatt szerepelnek a gyűjtésben. Szinte mindegyiküket régen kiutasították az országból, ennek ellenére sokan közülük még mindig Magyarországon tartózkodnak, jellemzően a börtönbüntetésüket töltik. Alább részletesen is bemutatunk néhány esetet, a neveket monogrammal szerepeltetjük a vonatkozó jogszabálynak megfelelően.

1. L. S. – afgán állampolgár, a 71 menekült halálát okozó "halálkamion" szervezője

L. S. 2013. március 13-án nyújtott be menekültkérelmet, miután Szerbia felől illegálisan átkelt a határon, a magyar hatóságok pedig igazoltatták. Az idegenrendészeti meghallgatása során úgy nyilatkozott, hogy másfél évvel korábban hagyta el hazáját, majd Iránon, Törökországon és Görögországon keresztül jutott el Magyarországra. Arra hivatkozva kért menekültstátuszt, hogy szülőföldjén tálibok üldözték. A menekültügyi hatóság ezt elfogadta, és 2013. július 15-én oltalmazottként ismerték el.

A dokumentum megállapítja, hogy L. S. az egyik fő szervezője volt annak az embercsempész-hálózatnak, amely 2015. augusztus 27-én 71 ember, köztük több gyermek halálát okozta.

A magyar hatóságok L. S.-t elfogták, és a Bács-Kiskun megyei börtönben tartották fogva. December 17-én visszavonták az oltalmazotti státuszát, majd kiutasították Afganisztánba, amelyet a magyar hatóság légi úton, kísérettel hajtott végre. Illetve hajtott volna, merthogy az afgán férfi jogi képviselője megtámadta a döntést. Az ügy egészen 2016. február 26-ig húzódott, amikor a szegedi munkaügyi bíróság végül elutasította a felülvizsgálati kérelmet, a kiutasítás jogerőre emelkedett. Hogy aztán ez megtörtént-e, az nem derül ki.

2. M. C. – afgán állampolgár, Németországban emberölést követett el

M.C. 2016. szeptember 2-án nyújtotta be elismerés iránti kérelmét a BMH-nál, miután egy nappal korábban, hajnali fél kettőkor Kelebia vasúti határátkelőjénél a belgrádi vonaton igazoltatták. Vele volt négy fiatalkorú gyermeke is. Akkor azt mondta, hogy Németországból igyekszik Törökországba. A papírokban az olvasható, hogy a BMH "a kidolgozott protokoll szerint" tájékoztatta a TEK-et és az Alkotmányvédelmi Hivatal illetékeseit, előbbitől pedig az a visszajelzés érkezett, hogy

M. C.-t a német társszervek keresik, mert az ottani szálláshelyükön egy holttestet találtak, aki feltehetően az afgán férfi felesége volt.

Pár órára rá az is kiderült, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség gyanúja merült fel. Az biztos, hogy Németország nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, de hogy M.C.-vel mi történt, az bizonytalan. A gyerekei mindenesetre a Károlyi István Gyermekközpont gondozási helyére kerültek valamikor 2016 szeptemberében.

3. A. I. – nigériai állampolgár, emberölés feltételezett elkövetője

A. I. szintén Szerbia felől lépett be illegálisan Magyarországra 2015. július 22-én. Ekkor menedékkérelmet is benyújtott, de mivel az elbírálás alatt ismeretlen helyre távozott, megszüntették az eljárást. Aztán november 27-én a nigériai férfi újabb kérelmet nyújtott be, miután visszatért a korábban számára kijelölt tartózkodási helyre, Bicskére. Ekkor adta elő, hogy ő egy "Vámpír" nevezetű bűnözői szervezet második számú vezetője, a csoport emberölésekből és emberrablásból tartotta fent magát Nigériában.

Arról számolt be, hogy személyesen négy embert ölt meg, és emberrablásokban is részt vett.

Ezek után érthető okokból a magyar hatóságok 2016. január 4-én ismét elutasították a kérelmét, és Szerbiába toloncolták volna vissza A. I.-t, csakhogy jött a szokásos fordulat: az ügyvédje megtámadta a döntést, amelynek ezúttal helyt adott a szegedi bíróság. A menekültügyi hatóság május 11-én megint csak visszadobta a kérelmet, annyi módosítással, hogy Szerbia helyett Nigériába utasította ki a férfit. Természetesen légi úton, hatósági kísérettel. Ennek végrehajtására egészen 2016. december 15-ig kellett várni.

4. W. A. – pakisztáni állampolgár, felfegyverkezve elkövetett rablás

Az alig 20 éves W. A. történetébe 2015. szeptember 18-án kapcsolódunk be, amikor a szegedi járásbíróság jogerősen két évre kiutasította Magyarország területéről. Az ok az volt, hogy Ali a határzárat átvágva, tiltott módon lépett be az országba. Nem tudni, miért, de a szerbiai kitoloncolás meghiúsult, ezért Pakisztán lett a következő célállomás.

W. A. viszont 2015. november 23-án menekültkénti elismerését kérte, majd 2016. január 8-án visszavonta a kérelmet. Hogy aztán január 25-én újabb kérelmet nyújtson be, így pedig az idegenrendészeti őrizete megszűnt, tekintve, hogy a szabályozás szerint W. A.-t megillette a "területen maradás joga", igaz, Bicskén kellett volna maradnia. Nem maradt.

W. A.-val szemben 2016. június 17-én büntetőeljárás indult, mert Budapesten a VIII. kerületi Karácsony Sándor utcában egy tíz centi pengehosszúságú késsel kirabolt egy járókelőt.

Elvette a sértettől a telefonját, a fülhallgatóját és úgy ötezer forintot. Arról nincs információ, hogy W. A. milyen ítéletet kapott.

5. C. A. D. C. – iraki állampolgár, a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene

C. A. D. C. a német szervek látóterébe került, hogy milyen bűncselekmény kapcsán, az rejtély, az viszont tény, hogy európai elfogatóparancs volt érvényben ellene. Idén február 27-én a Nemzeti Nyomozóiroda ez alapján elrendelte a bűnügyi őrizetét. C. A. D. C. beadványban jelezte, hogy

nem kíván visszamenni Németországba, mert ott másfél évig nem kapott útlevelet, nem íratták be iskolába, nem adtak neki házat, és csak 100 eurót kapott. Ezért inkább Magyarországon maradna.

Ennek ellenére március 2-án átadták a német szerveknek.

6. M. P-P. – kameruni állampolgár, erőszakos közösülés feltételezett elkövetője

A 24 éves M. P-P. 2015. március 16-án terjesztette elő az elismerési kérelmét a BMH-hoz. Az eljárás ideje alatt Bicskére szállították, ahonnan viszont április 5-én ismeretlen helyre távozott. Az elbírálást így megszüntették, a kameruni fiatal férfi pedig ezután 2017. március 6-ig nem került a hatóságok látókörébe. Akkor viszont pest megyei rendőr-főkapitányság szexuális erőszak elkövetésének gyanújával indított eljárást ellene.

A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis M. P-P. a Pest megyei Kartal egyik családi házában fenyegetéssel kényszerített közösülésre egy 18. életévét még nem betöltött sértettet, majd eltűnt.

A nyomozó hatóság elrendelte a körözését, de az intézkedés nem vezetett eredményre.

Nem éppen lányregény

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott, vélhetően belső felhasználásra készült listán további 15 bevándorló aktája is szerepel, ezeket most röviden, pontokba szedve ismertetjük.