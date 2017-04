Magyarázkodik gazdájáról, Simicskáról a független és jó őrkutya, az Index

Indulatos vezércikkben magyarázkodik az Index főszerkesztője amiatt, hogy kiderült: Simicska Lajos nagyvállalkozó kezébe került az Index. Úgy fogalmaz, hogy dühösek, mert erről a szerkesztőség az elmúlt napokig nem tudott semmit. Pedig az Origo többször megírta már, hogy az Index mögött Simicska áll. Ezért is írnak rendszeresen már-már kedves cikkeket a Jobbikról. A főszerkesztő egyébként még azzal a trükkel is próbálkozik, hogy Simicskát támadja a cikkben, így próbálja - nem túl sikeresen - bizonyítani, hogy független az Index Simicskától.

Dühösek az Indexben amiatt, hogy kiderült: Simicska Lajos kezébe került a magát függetlennek mondó hírportál. Maga a főszerkesztő írt egy magyarázkodó cikket, amiben szinte gyermeki csodálkozással vallja be, hogy egy újságcikkben olvasta péntek délután, hogy Tóth Mariann, Simicska Lajos bizalmasa lett a Nanga Parbat Zrt. vezérigazgatója. Ez az a cég, amely létrehozta azt az alapítványt, amely az Index új tulajdonosa lett.

A főszerkesztő és az újságírók döbbenete azért is furcsa, mert az Origo már többször írt arról, hogy Simicska Lajos irányítja az Indexet. Ráadásul ahelyett, hogy elismernék a most már mindenki számára világos tényt Simicska befolyásáról, a vezércikkben még szidják is a főnöküket. Azt írják, hogy "oligarchák mocskos mancsa közötti alku tárgya lett a legjobb tudásunkkal készített független hírportál". Csakhogy ez egyértelműen trükk, valójában azért szidja Simicskát a főszerkesztő, hogy így bizonyítsa, független az Index Simicskától.

A lap függetlensége egyébként is visszatérő motívum az írásban. Ebből is látszik, hogy ezért aggódnak leginkább az Indexnél. Jóllehet

a függetlenségük nem most, hanem már korábban odaveszett. Ha máskor nem, legkésőbb 2014 februárjában.



Ugyanis azóta van opciós joga Simicskának az Indexre, amit most lehívott a Jobbik kampányát szinte minden lehetséges eszközzel támogató nagyvállalkozó. Az Origo többször is megírta, ám mindig tagadták Simicska befolyását az Indexben, de most kiderült az igazság, így tehát az is, hogy Simicska régóta beleszól abba, hogy mit ír az Index.

A cikk őszinteségét az is megkérdőjelezi, hogy azt írják: ha Simicska személyesen megjelenne a szerkesztőségben, az "erkölcsi kihívást jelentene". A kihívás részleteibe nem megy bele az írás, mindenesetre így is súlyos erkölcsi dilemmái lehetnek az újságnál dolgozóknak. Azzal ugyanis, hogy úgy tesznek, mintha függetlenségük megmaradna azáltal, hogy Simicska nem megy be a szerkesztőségbe,

tulajdonképpen maguknak és az olvasóiknak is hazudnak.



Hiszen az új vezérigazgató Simicska közvetlen munkatársa, vagyis minden olyan utasítás végrehajtására fel van jogosítva, ami a nagyvállalkozótól érkezik.

A főszerkesztő egyébként egy ponton tulajdonképpen elszólja magát. Azt írja, hogy "Simicska pillanatnyi érdekeinek és – gondolom, ő annak tekinti – gesztusának köszönhetően egy ilyen tranzakció jelentheti a pillanatnyi biztonságot" az Indexnek. Vagyis azt gondolja, hogy

a hírportál állítólagos függetlenségének garanciája maga Simicska Lajos. Az a Simicska, aki most már nyíltan kampányol a Jobbik mellett,



jobbikos politikussal járt kézilabdameccsre Veszprémben, a tévéjébe pedig sorra hívja meg a jobbikos politikusokat, akikkel aztán kedveskedő, ha közönségesen akarnánk fogalmazni, csontig benyaló interjúkat készítenek.

Ezek után állapítja meg a főszerkesztő azt, hogy "az Index egy jó újság", ráadásul független is. Ha pedig

más újságok megírják az igazságot, hogy az Index a cikkeiben hízeleg a Jobbiknak, az szerintük a kormányzati lakájmédia propagandája.



Végül azt is írják, hogy az Index "a mai beszűkült magyar nyilvánosság egyik legfontosabb eleme, a néhány utolsó, műhelymunkára, valódi oknyomozásra, a kormányzat, a hatalom ellenőrzésére, a klasszikus őrkutya szerepre képes szerkesztőség egyike. És egyelőre az is marad". Tehát, hogy pontosan értsük:

az Index immár nem más, mint Simicska Lajos őrkutyája.



Egy olyan kutya, amelyik nyilvánvalóan hűséges és engedelmes - hiszen ilyen egy őrkutya -, és mindent megtesz azért, hogy a gazdáját szolgálja.