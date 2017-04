Simicska leghűségesebb embere vezérigazgató lett az Indexnél

A Hvg.hu‎ írta meg pénteken, hogy az Indexet tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány mögött álló Nanga Parbat Zrt. vezérigazgatója Tóth Marianna lett. Ő évtizedek óta Simicska egyik leghűségesebb embere, sőt sokak szerint azt lehet mondani, hogy a leghűségesebb. Számtalan cégét vezette, hosszú idő óta szolgálja ki az időközben Jobbik-finanszírozóvá lett milliárdost. A Hvg.hu szerint a kinevezést egy ideig el is titkolták.

Aki pedig Tóth Mariannát kinevezte, az Bodolai László. Ő - legalábbis papíron - az Index tulajdonosa. Bodolairól azt is lehet tudni, hogy ügyvédi irodáját Soros György 444-jének főszerkesztőjétől bérli, pontosabban az iroda Uj Péter főszerkesztő egyik villájában van. Azt nehéz lenne megmondani, hogy emiatt is kedvelik-e oly nagyon Bodolait az Indexnél, mindenesetre a főszerkesztő állítása szerint nagyon bíznak benne, személye a garancia a szerintük megszokott függetlenség továbbélésére. Mit függetlenség -

ők egyenesen egy őrkutyát jelentenek a despotikus magyar sajtó borzalmas udvarán.



(Az őrkutya nem a mi túlzásunk - a vezércikkben rendkívül szerényen így jellemzik magukat.) Vagyis ez a Bodolai László nevezte ki Simicska hű emberét vezérigazgatónak.

Az Index főszerkesztője egyébként azt is állítja, hogy ők is a Hvg.hu-ról tudták meg pénteken, hogy új főnökük van. Ha eddig nem vették volna észre, hogy az igazi főnök - elég régóta - Simicska Lajos. Igaz, ha másból nem, abból fel kellett volna tűnnie nekik, hogy

amióta Simicska irányítja a Jobbikot, a balliberális Indexen egyre-másra jelennek meg a Jobbikhoz törleszkedő, a radikális pártnak hízelkedő cikkek.



Amiket egyébként ők maguk, az Index dolgozói írtak. Szerintük például Vona Gábornak egyenesen mesterterve van.

Az Index-főszerkesztő eszmélésére nemsokára visszatérünk, vezércikkéből azt azért mindenesetre érdemes előre kiemelni, hogy állítja: nem tudták, hogy Simicskának van opciós szerződése az Indexre. Függetlenül attól nem tudták, hogy az Origo már a nyáron is többször írt róla.

Folyamatosan tagadták. És most kiderült, hogy igaz. A milliárdos Simicskának 2014 februárja óta befolyása volt az Indexre, és most már az övé is.