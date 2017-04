Ingyenes jogi tanácsadással és perképviseleti ellátással is segítené a munkavállalókat a Munkástanácsok Országos Szövetsége - jelentette be sajtótájékoztatójánPalkovics Imre, a szövetség elnöke. Elmondása szerint a munkavállalók többsége nem ismeri, így nem is él a jog adta kártérítési lehetőséggel munkahelyi balesetek vagy foglalkoztatási betegségek esetén.