Át akarják vágni a déli határzárat Gulyás Mártonék

A Ripost információi szerint a déli határzár átávágására készül Gulyás Márton aktivista és Juhász Péter, az Együtt elnöke. Azt írják, hogy az akció végrehajtására egy radikális, szélsőbaloldali csoportot is beszerveztek.

Látványosan átvágná a déli határszakaszon a kerítést Gulyás Márton aktivista és Juhász Péter, az Együtt politikusa - írja a Ripost. Úgy értesültek, hogy a szerbiai határzárat Röszkénél tervezik megbontani, a konkrét időpontot még nem tűzték ki.

Az újság úgy tudja, hogy a nagyszombati, röszkei kerítés ellenes tiltakozás volt az akció főpróbája, amikor egy néhány száz fős, többségében külföldiekből álló csoport vonult fel skandálva a településen. Olyan rigmusokat kiabáltak, mint "Nem a határokra, nem a nemzetekre, állítsák meg a visszatoloncolásokat!", vagy "Mondjuk ki hangosan és világosan: isten hozta a menekülteket!".

A Ripost szerint az erőszakos megmozdulás kivitelezését Gulyás Márton és Juhász Péter a német "antifa" mozgalom tagjaira bízná rá,

ez az a szélsőbaloldali, radikális hálózat, amely rendszeresen agresszív tiltakozásokat szervez főleg Németországban, de egész Európában is. A cikkben az olvasható, hogy a provokáció igazi célja a határon dolgozó rendőrök és katonák ellenállásának kiváltása lehet, hogy aztán a hatóságok fellépéséről szóló felvételek bejárhassák a világsajtót.

A lap arról is ír, hogy a húsvéti röszkei megmozduláson az antifa hullám vezetői is ott voltak, akik feltérképezték a terepet a tervezett akcióhoz. Emlékeztettek arra is, hogy a kerítésellenes vonulást az a MigSzol (Migráns Szolidarítás) szervezte, amelyet Soros György milliárdos is támogat.