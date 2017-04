Titkolózik a Jobbik az április elején indított országos plakátkampány bekerülését illetően. Csak annyit ismertek el, hogy a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Publimont Kft. és a Mahir Cityposter Kft. hirdetési felületeit használják. A párt gazdasági igazgatója szerint az ugyanis, hogy mennyit fizettek a milliárdosnak, nem közérdekű adat. Pedig Vonáék közpénzből gazdálkodnak, nem is kevésből.

Továbbra is titkolózik a Jobbik arról,hogy mekkora összeget költöttek az országos, kormányt lejárató "Ti dolgoztok, ők lopnak" plakátkampányukra - írja a Magyar Idők. A lap többször is megkereste a párt sajtóosztályát, közérdekű adatigénylést is benyújtottak, hogy kiderüljön, mennyibe került a kampány, és azt milyen forrásból finanszírozza a Jobbik.

Hiába, ugyanis Schön Péter, a párt gazdasági igazgatója rövid úton elhajtotta az újságírókat. Közölte ugyanis, hogy

nem tudnak eleget tenni az általuk kezdeményezett közérdekű adatigénylésnek, merthogy a kért adatok nem közérdekűek.

Ez már csak azért is meglehetősen furcsa válasz, merthogy a Jobbik nagyrészt közpénzből gazdálkodik, ráadásul nem is kevésből. Vona Gáborék 2010 óta élnek közpénzen, az állami költségvetésből nem csak a pártkasszába, hanem a párt által létrehozott pártalapítványba (Jobbik Magyarországért Alapítvány), illetve a parlamenti frakció számlájára is folyik pénz.

A Jobbik pártként 2010-2016 között 3,6 milliárd forintot kapott a központi büdzséből a törvények értelmében, a pártalapítvány további 1,4 milliárdot, a párt frakciója pedig még 2,4 milliárd forintot.

Vagyis hat év alatt összesen mintegy 7,5 milliárd forintot kaszált közpénzből a Jobbik,

ennek elköltése pedig - legalábbis a plakátkampány esetében - Schön Péter szerint tehát nem közérdekű adat. A Jobbik a hónap elején kezdett kormánylejárató kampányába, állításuk szerint országszerte 2468 darab plakáthelyet fizettek ki. A Magyar Idők megjegyezte, hogy tudomásuk szerint ennél nagyságrendekkel több plakáttal árasztották el a településeket.

Abban legalább nincs vita, hogy a jobb szélről baloldali fordulattal próbálkozó párt hol hirdet. Azt ugyanis a Jobbik is elismerte, hogy a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Publimont Kft. és a Mahir Cityposter Kft. hirdetési felületeit használják. Jakab Péter, a párt szóvivője korábban arról beszélt, hogy nem azért állapodtak meg Simicska-féle cégekkel, mert onnan kapták a legkedvezőbb árajánlatot, hanem mert "velük tudtak megállapodni". A homályos választ kissé más kontextusba helyezi az a tény, hogy a milliárdos maga vallotta meg egy nyilatkozatában, hogy "minden szimpátiája a Jobbiké".

A titokzatos üzlet és Simicska egyértelmű kijelentése ellenére a Jobbik következetesen tagadni próbálja, hogy bármi közük lenne a médiavállalkozóhoz. Hidvéghi Balázs,a kormánypárt kommunikációs igazgatója viszont úgy kommentálta a fejleményeket, hogy

a Jobbikot Simicska Lajos pénzeli, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Jobbik nem akarja elárulni, mennyi pénzt és milyen támogatást kaptak tőle.

Szerinte egyértelmű, hogy semmilyen piaci szerződésről nincsen szó a plakátkampány mögött, a Jobbik pedig nem véletlenül hirdet kizárólag a Simicska Lajos tulajdonában álló plakátokon.