Törvény készül az ingyenplakátolás ellen

Még a héten benyújtja az Országgyűlés elé a pártok tiltott támogatásáról szóló javaslatát a Fidesz, annak érdekében, hogy a politikai tömörülések a reklámhordozókat csak piaci áron vehessék igénybe - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője budapesti sajtótájékoztatóján.

Kósa Lajos elmondta: a törvénymódosítás célja, hogy ne valósulhasson meg burkolt párttámogatás azzal, hogy piaci ár alatt kapják meg a plakáthelyeket a tömörülések. Ezzel "a Jobbiknak is segíthetnek, hogy kiszabadulhassanak Simicska Lajos hálójából" - mondta, de utalt Lendvai Ildikó szocialista politikus korábbi kijelentésére is, miszerint Soros Györgynek befolyása van a baloldalra.

Hangsúlyozta: továbbra is meg kell nehezíteni, hogy milliárdosok pártokat vásárolhassanak fel, hogy ne néhány oligarcha dönthesse el a választók helyett, mi legyen az országban.

Ismertette: a párttámogatásról szóló jogszabály jelenleg is igen szigorú, például helyiséget sem bérelhetnek piaci ár alatt.

Nem érkezett beépíthető módosító

A frakcióvezető arról is beszámolt, hogy eddig nem érkezett olyan javaslat a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló előterjesztéshez, amely beépíthető lenne abba. Az igazságügyi bizottság által kedden tárgyalt javaslatról megjegyezte: maga nem támogatná, hogy a jogszabályba kivételek kerüljenek, például a karitatív szervezeteket érintően, rámutatott ugyanakkor arra, hogy ezen szervezetek nem is tiltakoznak az ellen, csupán a Soros Györgyhöz köthetőek teszik azt.

Kérdésre azt mondta: egy esetleges brüsszeli vizsgálat esetén ezen törvény esetében is az eddigi szokásoknak megfelelően jár el a kormányzat, és ha szükséges, a bírósághoz fordul. Megjegyezte: ha a Brüsszelben tárgyaló Soros György kérésére megalapozottan indít eljárást a bizottság, akkor azt végigviszi a magyar kormány. Hozzátette: az üzletember számtalan esetben bizonyította, hogy átgázolt milliókon, csak hogy több pénze legyen. Európában szolidárisak vagyunk, szociális piacgazdaságot építünk, és visszautasítjuk azt a gátlástalan spekulációt, amit Soros György képvisel - fűzte hozzá.

Azt is elmondta: pártalapítványok civil szervezeteket csak igen korlátozottan támogathatnak, a költségvetési támogatásokat pedig jelenleg is fel kell tüntetni.