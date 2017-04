Nem az ár a baj a Hódmezővásárhely-Szeged tram-trainnel

Nem állja meg a helyét az állítás, hogy a Hódmezővásárhely-Szeged közötti kötött pályás összeköttetés járműbeszerzésének költsége megduplázódott volna – mondta Homolya Róbert az Origónak. A sajtóban megjelent állításokkal ellentétben a projektre nem az árak emelkedése jelent veszélyt, hanem az, hogy nem lesz elegendő utas és Brüsszel emiatt úgy ítéli meg, hogy a beruházás megtérülése kétséges.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára közölte: öt éve kezdődött el az előkészítő munka, hogy a két megyei jogú várost a településeken belül villamosként működő, közöttük nagyvasúti vonallal kössék össze, amire egyébként nem sok példa van Európában.

Nincs duplázódás

A projekt előkészítésének kezdetén a pontos műszaki tartalom még nem volt ismert. Homolya arra is emlékeztetett, hogy az előzetes tanulmány alapján a kormány az éves fejlesztési keretben nevesíti a fejlesztési célokat, de ebben csak nagyságrendileg szerepel egy-egy összeg. 2014-ben, amikor nevesítették ezt a fejlesztést az éves fejlesztési keretben, még nem állt rendelkezésre minden műszaki információ, ami alapján a közbeszerzést el lehetett volna indítani – mondta.

A vonalról készült előzetes megvalósíthatósági tanulmányban Hódmezővásárhely a járműbeszerzést az uniós támogathatóságra figyelemmel 10 milliárd forintra becsülte, de a közbeszerzési eljárás előkészítése során két körben is komoly piackutatást végzett a MÁV Start Zrt., és ennek alapján kérte be az ajánlatokat. Az előzetes becslés szerint 5,5 millió eurós ár jött ki szerelvényenként. Amikor a közbeszerzés megindult, akkor a fentiek alapján 15,3 milliárd forintra becsülték a beszerzési költségárat, ezt a keretösszeget a közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve is tartalmazza. Mindezek alapján látható, hogy az állítás, mely szerint az eljárás során megduplázódott volna az ár, nem igaz.

Még nincs kormánydöntés

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az évekkel ezelőtt kalkulált költségek azóta drágultak, a munkabérek és a műszaki eszközök árai is nőttek. Az éves fejlesztési keret arra szolgál, hogy minden beruházási tervet áttekintsenek, de ez nem jelenti azt, hogy forintra pontosan kiszámították volna a projekt teljes költségét. Szólt arról is, hogy a vonalra éppen azért kerülnek majd hibrid járművek, mert a teljes szakasz jóval drágább villamosításával szemben ez jelenti az olcsóbb és költséghatékonyabb megoldást.

Az NFM államtitkára azt mondta, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás április eleji lezárása után a végső döntést a kormány hozza meg a beruházásról. A fejlesztési minisztérium egyébként a pályafejlesztést is tartalmazó teljes projektet 50 milliárdra becsülte. Értelemszerűen az uniós támogatáshoz szükséges kérelmet még nem adta be a kormány az Európai Bizottságnak, mivel azt csak a részletes hatástanulmányok és pénzügyi tervek elkészülte után teheti meg – tette hozzá.

Lesz-e elegendő utas?

Az államtitkár szerint a sajtóban megjelent állításokkal ellentétben a projektre nem az árak emelkedése jelent veszélyt, hanem az, hogy esetleg nem lesz elegendő utas és Brüsszel emiatt úgy ítéli meg, hogy a beruházás megtérülése kétséges. Amennyiben az Európai Unió a beruházást nem támogatja teljes egészében, úgy a Hódmezővásárhely-Szeged közötti kötött pályás összeköttetés költségvetési forrásból valósulhat meg. Az államtitkár visszautasította azokat a híreszteléseket, hogy a projektet nem megfelelően készítették elő, és emiatt hiúsulna meg a beruházás.

Lázár János korábban arról beszélt, hogy ellehetetlenülni látszik a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer, a tram-train, a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus azt kéri a kormánytól, az aránytalanul megnövekedett költségek miatt ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására.