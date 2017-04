Nyolcéves nevelt unokáját zaklatta egy borsodi férfi

Hónapokon át zaklatta nevelt unokáját egy borsodi férfi. A kislány a nevelőanyjának szólta el magát, aki azonnal feljelentette a nagypapát. A férfit tavaly 7 év fegyházra ítélték. A Debreceni Ítélőtábla azonban szigorúbb büntetést szabott ki, a férfi 8 és fél évre kerülhet börtönbe.

A Tények arról számolt be, hogy a nagypapa néhány hónap alatt többször is közeledett szexuálisan a kislányhoz. A vádirat szerint a szexuális erőszak úgy derült ki, hogy kislány elszólta magát a nevelőanyjának. Az anya ezután kérte számon a nagypapát, akit fel is jelentett.

A férfi első fokon tavaly hét év fegyházat kapott, a Debreceni Ítélőtábla mostani ítélete azonban már 8 év, 6 hónap szabadságvesztés lett. Igaz, nem fegyházban kell ezt az időt leülnie, mert betegsége miatt az enyhébb, börtön fokozatú büntetést szabták ki rá.

A bíró a többi közt azzal indokolta a büntetés súlyosbítását, hogy a nagypapa az unokával szemben nemcsak a szexuális erőszakot, de a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is elkövette.

Mivel az ítélőtábla nem csak az eredeti szexuális bűncselekmény miatt ítélte el nagypapát, ezért az ítélet nem jogerős. A férfi egyébként végig tagadott, és fellebbezett az ítélet ellen.