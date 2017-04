A magyar zenei élet meghatározó szereplőivel találkozhatunk május 4-én az Erzsébet téren. A Mosoly koncerten a 100 Tagú Cigányzenekar és a magyar popszakma legjava ötvözi zenei tudását egy korábban sosem látott, különleges formáció keretében. A hét felvonásos műsor célja, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekek orvosi vizsgálatának és kezelésének nehézségeire.

MEGÉRTENI. ELFOGADNI. SEGÍTENI. Ez a jelmondata az adománygyűjtéssel egybekötött koncertnek, melynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekek orvosi vizsgálatának és kezelésének nehézségeire. Az adománygyűjtés egy – Közép-Európában is egyedülálló –, elkülönített és akadálymentesített autista ellátóközpont létrehozását segíti, amely megkönnyítené a Heim Pál Gyermekkórház autista spektrum-zavaros betegeinek hétköznapjait.

Akár egy egyszerű fogtömés, köröm benövés vagy vérvétel is altatással járhat

Az ellátás jelenlegi körülményei több szempontból is komoly problémát hordoznak magukban: az egészséges gyerekekkel ellentétben az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekek számára a legegyszerűbb orvosi vizsgálat is nehezen kivitelezhető és megterhelő, hiszen az idegen, néha zaklatott kórházi légkör hatására könnyen nyugtalanná és feszültté válnak.

Koránt sem egyedi eset, hogy a legegyszerűbb kezelések – például egy fogtömés, köröm benövés vagy vérvétel – során is altatás szükséges. A kórházi várakozás gyakorta olyan stresszt okoz, amely akár hetekre, hónapokra is kihathat a gyerekek lelki állapotára, fejlődésére. Ilyenkor evés- és alvászavarok, valamint vizelet visszatartási problémák is felmerülhetnek – mondta el Szijjártó-Nagy Szilvia, az Út a Mosolyért Alapítvány elnöke, aki régóta rendszeres látogatója és támogatója a kórháznak.

Az Alapítvány célja, hogy hosszútávon segítséget nyújtson olyan alapproblémák megoldására, amelyek nem feltétlenül állnak a figyelem középpontjában.

Nem csak a gyerekeknek a szülőknek is segítenek a központban

Az akadálymentesített ellátóközpont területén csendes környezetben lehet majd várakozni, olyan szakemberek és ápolók társaságában, akik tapasztalatukkal és szakértelmükkel nemcsak a gyerekek helyzetét könnyítik meg, hanem a szülőknek is segítséget tudnak nyújtani. Többek között gyógypedagógusok, pszichológusok és diabetikusok válaszolnak majd a szülők felmerülő kérdéseire. – avatott be minket az ellátóközpont további részleteibe Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgató főorvosa.

A tervek szerint négy kórterem, két elkülönített váróterem és egy kezelő terem várja majd az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekeket.

Mosoly koncert a gyerekekért

A cél elérése érdekében az Út a Mosolyért Alapítvány adománygyűjtéssel egybekötött koncertet szervez május 4-ére, az Erzsébet térre.

A Mosoly koncerten fellép: a 100 Tagú Cigányzenekar, Szulák Andrea, Hevesi Tamás, Kasza Tibor, Závodi és Berkes Olivér, Király Viktor, Radics Gigi, Kollányi Zsuzsi és Vastag Csaba.

Az eseményen a részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A helyszínen lehetőség lesz adományokkal támogatni a Heim Pál Gyermekkórház vizsgálóközpontjának létrehozását.