Minden bíróságon úgynevezett gyermekmeghallgató szoba működik, melynek célja, hogy megynyugtató környezetben tudják a gyermekeket meghallgatni. Az úgynevezett kombinált szobák pedig több funkciót töltenek be, bírósági közvetítésekre és gyermekmeghallgatásra egyaránt alkalmasak. A helyiségeket pszichológusok segítségével rendezték be, hogy csökkentsék a gyermekek feszültségét, és már az idézéseket is gyermekbarát nyelven küldik ki.