Drámai kilakoltatás - gázspray-vel fújtak le egy idős férfit

Egy debreceni idős házaspárt lakoltattak ki a rendőrök. Lányuk kezesei voltak egy svájci alapú hitelnél, a házuk volt a fedezet. A hitel bedőlt, ezért végrehajtókhoz került a ház. A Tények kamerája mindent felvett.

A végrehajtókat nem engedték be a házba, ezért azok rendőrt hívtak. Csakhogy ők is hiába győzködték a házaspárt, nem jártak sikerrel, ezért be akartak mászni a kerítésen. Az idős férfi ekkor vasvillát ragadott, ekkor fújták le őt gázspray-vel - a Tények stábja pedig a helyszínen mindent felvett.

A házaspár lánya is a házhoz érkezett nem sokkal a rendőrök után, és próbált haladékot kérni a végrehajtóktól, de hiába.

Vasvillával védte a házát

A rendőrök lakatost hívtak, hogy vágja le a kapuról a lakatot, a 80 éves férfi ekkor ragadott vasvillát. Kérték, hogy nyissa ki a kaput, majd ketten elkezdtek bemászni a kerítésen. Amikor ezt az idős férfi észrevette, feléjük dobta a kezében lévő vasvillát, a rendőrök pedig lefújták őt gázspray-vel.



Ez nem jogszerű, mert a szüleim háza a fedezet volt, nem, tehát nem ők vették fel a hitelt - mondta a házaspár lánya, Nagy Mária.

A szülők még márciusban kérték a bíróságot, hogy függesszék fel a kilakoltatást, mert a peres eljárás még folyamatban van a bankkal. A Tények riportere megkereste a bíróságot is. Azt mondták, hogy valóban érkezett hozzájuk a felfüggesztésről több kereset is, de az hiányos volt, később nem pótolták, ezért nem tudtak az ügyben dönteni.

A felelősség a bíróé az ügyvéd szerint

A család ügyvédje szerint, ha később kiderül, hogy a végrehajtási eljárásnak nem voltak meg a jogi feltételei, akkor a mai kényszerintézkedés jogellenessé válik, ezért van komoly felelőssége a bírónak. A rendőrök azt mondták, ők azért fújták le az idős férfit gázspray-vel, mert támadóan lépett fel velük szemben, de az intézkedés körülményeit ki fogják vizsgálni.